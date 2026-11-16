Isabel, madre mambisa

El 16 de noviembre de 1827 nació una espirituana que se inscribe en la historia de Cuba como una de las progenitoras que mayor número de descendientes aportaron a la manigua redentora, la mayoría, altos oficiales; incluso, ella misma se refugió en más de un campamento

Isabel María de Valdivia y Salas forma parte de la historia del poblado jatiboniquense de Arroyo Blanco.

Detrás de una de las puertas de madera de la casona, ubicada hoy en Céspedes número 22, en la ciudad del Yayabo, más que los quejidos propios de una parturienta se transpiran miedos, incertidumbres… Transcurren las horas del 2 de julio de 1846.

— “No puede ocurrir lo del alumbramiento anterior”, dice Isabel María de Valdivia y Salas y siente como si la vida se le escapara.

¡Y no sucedió! El llanto fuerte delató que el hijo varón anhelado se presentaba al mundo grande y saludable. El temor por la pérdida, un año antes, de su primera recién nacida Ana del Carmen no impidió a la familia Sánchez Valdivia disfrutar a plenitud la inmensa alegría por el alumbramiento.

— “Se llamará Serafín Gualberto Sánchez Valdivia”, añade con el último suspiro.

Inicia así una nueva etapa de su vida porque, desde mucho antes, construye su propia historia.

DE CUNA DORADA

Isabelita, como se le conoció en los círculos más cercanos, fue una niña feliz. Creció en una lujosa vivienda de la añeja villa del Yayabo, bajo los cuidados de don Manuel Higinio Valdivia y Antonia María de Salas. Como era costumbre de la época, durante temporadas se refugió en las diferentes haciendas de la familia, donde sembró su amor por la tierra y la naturaleza.

Cuentan que su nombre se hizo noticia el 9 de abril de 1844. La Iglesia Nuestra Señora de la Caridad, de Sancti Spíritus se abarrotó. Lo más selecto de la sociedad fue testigo de la unión de dos troncos de arraigo y riqueza. Frente a Dios y mediante el padre Basilio María Madrigal juró lealtad hasta que la muerte la separara a don José Joaquín Sánchez Marín.

La alegría de los jóvenes, él con 22 años y ella con 17, se esparció entre quienes los conocían. Se acomodaron los primeros tiempos en la casa de San Rafael número 84. Resultó parte de la dote de la madre de Isabelita a su única hija. Sorprendió siempre que es una vivienda modesta para las riquezas de ambas familias.

Mas, el matrimonio prefirió respirar el aire fresco del nordeste de la entonces jurisdicción espirituana. Entre la Loma del Heliógrafo y la de la Quinta, después de la Curva de Coca y antes de San Felipe, cerca de Montes Grandes, verdeaban fincas pertenecientes a las familias Sánchez y Valdivia. Se posicionaron en las obsequiadas tras las nupcias y así iniciaron sus vínculos estrechos con Arroyo Blanco.

“Es un pueblito muy curioso, donde permanece la descendencia de esos jóvenes —reconoce la investigadora Lourdes María Méndez Vargas—. Cosa peculiar, pero sucede aún. Lo convierte, por tanto, en una localidad muy consustanciada y esa familia lo ubica en un lugar significativo dentro de la historia de Cuba”.

El imaginario popular de Arroyo Blanco guarda en su memoria colectiva el jolgorio ofrecido a los recién casados don Joaquín y doña Isabel. En pleno siglo XXI se escuchan sus ecos.

“Era tradición que amigos, familiares y vecinos se unieran e hicieran una parranda. La música era el conocido punto guajiro autóctono de Arroyo Blanco. Se dice que en aquella bienvenida se interpretó, pero hasta hoy no se han encontrado documentos que lo confirmen. De ser así hay que ubicar el origen de la parranda y ese punto único en Cuba en esa fecha perteneciente a la primera mitad del siglo XIX”, apunta.

Sea o no la expresión más antigua del punto guajiro, en Arroyo Blanco se cultiva esa música emblemática de la cultura cubana. Pocos meses antes de fallecer, Rubén Sánchez Calderón, bisnieto de Isabelita, confesó a este periódico que portaba como tradición familiar el amor y defensa de esos acordes musicales.

“Nosotros nos criamos de una parranda en otra. Mi abuelo Esteban Sánchez, hermano del prócer Serafín, nos enseñó a darle el aire porque es diferente al resto. De ahí que en la década de 1970 fundé la Parranda Típica de Arroyo Blanco Los Sánchez”.

TIERRA REBELDE

Los encantos naturales y la acogida de los pocos vecinos impulsaron a doña Isabelita a echar raíces ahí. Sus mayores alegrías, y también sus tristezas, se resguardan en ese fragmento de tierra. De 22 partos, todos con excepción del segundo en Arroyo Blanco, solo 10 vivieron la adultez.

Insistió hasta que logró que su esposo aceptara su idea de traer el primer maestro conocido en el poblado: Sabás Raimundo Zabalía. Hombre de su época, pensaba que valía más el trabajo en el campo con el ganado y los sembrados que la instrucción.

Y entre tantos empujes, la progenitora rompió con esa idea con su hijo Serafín, quien estudió Agrimensura y, además, laboró como pasante en la escuela de Zabalía; y Sabás Raimundo, quien optó por Medicina, aunque no la concluyó por ir al exilio y sumarse a la preparación de la Guerra Necesaria.

Prácticamente desde los inicios de la lucha armada, esta espirituana sintió en carne propia la angustia. Su hijo Serafín se fue a la manigua el 6 de febrero de 1869. ¡Y no resultó el único! De los 10 hijos adultos, nueve se entregaron a las luchas por la libertad de Cuba.

Por esa razón, don José Joaquín Sánchez Marín, junto a algunos de sus descendientes, incluido su vástago Tello, de solo 14 años, fue acusado en tres ocasiones de traidor y condenado a muerte por el gobierno español. Salió ileso gracias a las influencias de la familia.

Pero tanto hostigamiento los obligó a vivir un peregrinar por distintos puntos del archipiélago. Plantaron pies por largos periodos de tiempo en Sumidero, en Matanzas, la finca Mayabeque, en Melena del Sur, e Isla de Pinos.

“La zona del fondo villareño, pegada a la Trocha de Júcaro-Morón, fue una de las más afectadas por las guerras independistas en Las Villas. Demasiado trasiego de fuerzas militares, muchos combates. Al finalizar, los más afectados fueron los que más combatieron. Las propiedades se destrozaron. Vinieron, entonces, las ventas y baratas porque era imposible sin economía mantenerlas”, aclara la investigadora.

Con el cese de la lucha armada al concluir la Guerra Chiquita, doña Isabel no encontró totalmente la paz. Vivió bajo el asedio del gobierno, lo que obligó a su esposo a residir fuera de Cuba entre 1884 y 1886. Su hijo Serafín se mantuvo durante 15 largos años también fuera. Solo se encontraron mediante cartas.

Muchas de ellas se conservan en el Museo Casa Natal Mayor General Serafín Sánchez, de Sancti Spíritus. Al leerlas se siente un amor y admiración incondicionales.

Museo Casa Natal Mayor General Serafín Sánchez.

EN LA MANIGUA

El año 1895 encontró una Cuba desesperada por ser libre. La preparación liderada por José Martí y el Partido Revolucionario Cubano propició el reinicio de la lucha armada. Poco a poco, muchos de los protagonistas de las gestas anteriores se incorporaron a la manigua.

Serafín y Raimundo Sánchez Valdivia llegaron del exterior juntos por Punta Caney.

Serafín y Raimundo Sánchez Valdivia llegaron del exterior juntos por Punta Caney, un punto de la costa sur de la actual provincia de Sancti Spíritus. Ya en tierra, Tello, Plácido, Elías y Esteban, también hijos de Isabelita, corrieron a unírseles. Se sumaron luego sus hermanas América, Josefa y Domitila.

Prácticamente, la familia toda vivió el peligro de la guerra. Excesivas preocupaciones para la progenitora, quien en agosto de 1895 enfrentó un duelo con un dolor inmenso: murió don José Joaquín y, pocos días después, su hijo Benito.

Demasiadas pruebas de vida, dirían muchos. Pero Isabel no se derrumbó. Se sostuvo en el anhelo de encontrarse con Serafín.

La propia historiografía resguarda el hecho como un momento especial, tanto en la vida de la progenitora como de su vástago. Ocurrió en octubre de 1895, específicamente en el campamento mambí de El Saltadero. Un abrazo selló la nostalgia. Le siguieron días de conversaciones, recuentos…

Y, quizá por lo vivido allí e impulsada por el ejemplo del resto de la familia, Isabel tomó una decisión trascendental: se fue a la manigua. Curó heridos, cosió las ropas raídas de las tropas, cocinó lo poco que encontraban.

Fue testigo presencial de cómo la guerra continuó cada vez más encarnizada. El 18 de noviembre de 1896, dos días después de haber cumplido 69 años, el mundo se le puso de cabeza.

En gran parte de la región villareña se acomodó el silencio ¡Cayó en combate el Mayor General Serafín Sánchez Valdivia!

Tras un breve peregrinar para evitar que el cuerpo cayera en manos del enemigo, se reunieron un puñado de la tropa, amigos y familias. Las mujeres rezaron. Los hombres de pie, apenas dejaron escapar palabras.

Óleo del pintor taguasquense Francisco Rodríguez.

Doña Isabel María de Valdivia y Salas, de frente al ataúd de cedro cubierto por la bandera cubana, no retiró ni un segundo la mirada del rostro de su hijo. Encima del cadáver descansaban banderines tricolores e insignias militares de los oficiales que rodeaban el féretro.

“Solamente ha cumplido con su deber, morir por la Patria”, sentenció con la voz rajada por un dolor que punzó al resto de los presentes.

Pasadas unas horas, un reducido grupo de oficiales y familiares dio sepultura al Paladín de las Tres Guerras en el llamado callejón Sal Si Puedes, en la finca Las Olivas. Por mucho tiempo se mantuvo en secreto. Entrados los primeros años del siglo XX, se trasladó hacia el cementerio de la ciudad de Sancti Spíritus.

Cuentan que doña Isabelita siguió en la manigua, aunque no fue la misma. Ni siquiera volvió a asistir a misa.

Con el fin de la Guerra Necesaria,la matriarca de la familia Sánchez Valdivia se refugió en su bucólico Arroyo Blanco, donde falleció el 27 de julio de 1904. Justo en esas tierras y, en todo Sancti Spíritus se le recuerda con devoción a Isabel, madre mambisa.

“Se le nombra la otra Mariana y eso ya es muy grande —opina Lourdes María Méndez Vargas—. No fueron los Maceo Grajales ni los Sánchez Valdivia los únicos matrimonios que tuvieron muchos hijos en la manigua, pero sí en ambos se contabilizan que la mayoría fueron altos oficiales. Además, las distinguen sendas progenitoras que se sumaron a la vida de los campamentos. Esa es nuestra Isabel, grandísima por la familia que fundó y ofreció a nuestra nación”.