El patriota de Casilda que salvó a Maceo

La casa No. 112 de la calle Real del poblado costero de Casilda está hecha de estirpe mambisa, de sangre insurrecta

En esta casa de Casilda nació y vivió un patriota: el comandante del Ejército Libertador Antonio Argüelles. (Fotos: Juan Carlos Naranjo/ Facebook)

En la casa No. 112 de la calle Real del poblado costero de Casilda nació y vivió un patriota: el comandante del Ejército Libertador Antonio Argüelles y Ferrer, Antoñico, quien libró de la muerte al lugarteniente Antonio Maceo y Grajales, perseguido por el gobierno español.

«En noviembre del año 1893, Maceo viene a Cuba y quiere ir a Santiago, pero no puede y vuelve a Cienfuegos, donde se reúne con Antoñico y le pide que lo embarque para Costa Rica. Pasa una semana escondido en esa ciudad hasta que el amigo lo traslada a puerto seguro», revela la investigadora Felicia Argüelles Montalván, emparentada con el protagonista.

Tal hazaña hizo que el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, escribiera de su puño y letra una carta de agradecimiento al luchador trinitario, de la cual solo se tiene un fragmento. En la misiva le dice: “Solo puedo ofrecerte con tamaña virtud la ingratitud de los hombres”.

La investigadora Felicia Argüelles Montalván está emparentada con el patriota que salvó a Maceo.

Más cercano al hecho estuvo Luis Argüelles, que antes de fallecer explicó con lujo de detalles el suceso que involucró al tío patriota Antonio Argüelles y Ferrer cuando trabajaba en los muelles de Cienfuegos y salvó al Titán de Bronce, perseguido por todo el país.

«Él vino disfrazado de mendigo, con un bastón retorcido como un bejuco, traía unos espejuelos negros y una barba postiza y chaquetón. Antonio creía que era un viejo de Trinidad que estaba allí para que lo transportaran hasta esa ciudad en barco».

«Entonces, tío Antonio vio la goleta La Nueva Concha, que era de un tal Capoche, y le dice a este: “Tengo un cubano ahí que necesito embarcarlo para fuera de Cuba”, y este acepta. Gran emoción sintió Capoche cuando supo que se trataba de Antonio Maceo, a quien admiraba por su entrega y arrojo».

Así lo embarcó hasta la cayería de las Doce Leguas y allí lo transportó a uno de los barcos de los jamaiquinos que venían a pescar a esa zona, rumbo a Costa Rica.

Antes de zarpar, Maceo hizo recíproca la acción con el revolucionario que laboraba como contador en los muelles cienfuegueros: lo nombra delegado de la Junta Revolucionaria Cubana de Nueva York en Cienfuegos.

Una tarja en la fachada distingue la casa No. 112 de la calle Real del poblado trinitario de Casilda, donde nació y vivió un patriota: el comandante del Ejército Libertador Antonio Argüelles y Ferrer.

La tarja salva para la posteridad la memoria de Antonio Argüelles y Ferrer.

«Se construyó en la primera mitad del siglo XIX; fue hecha en forma de U y cuenta con portal, dos crujías paralelas a la calle, con habitaciones a ambos lados, y piso de madera», explica la investigadora trinitaria Felicia Argüelles Montalván.

La vivienda de madera se mantiene en pie. Desafía el paso del tiempo, aunque su deterioro avanza aceleradamente. Vale la alerta, entonces, para no perder el inmueble de extremo valor histórico y patrimonial, muy común en los poblados costeros del país, según la investigadora Alicia García Santana.

«Esa madera venía en los barcos y se hizo muy fácil construir casas con ella, porque eran más baratas; además, las de mampostería demoraban mucho. Entonces se imita la tipología urbana característica de Trinidad, con pisos de madera también. Estas viviendas eran muy comunes en los poblados costeros».

La casa No. 112 de la calle Real del poblado costero de Casilda está hecha de estirpe mambisa, de sangre insurrecta. Allí nació y vivió el hombre que salvó a Maceo de la muerte cuando era perseguido por toda la isla.