EEUU impone sanciones contra la Corte Penal Internacional

«El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses», afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio

El edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya, los Países Bajos. (Foto: Internet)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este viernes en la red social X la adopción de sanciones contra la Corte Penal Internacional, medida que contempla la prohibición de las transacciones a esta entidad, a la cual calificó de falsa.

«El presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses. Por eso, hoy, Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, privándole de recursos y mermando su capacidad para funcionar».

Según Rubio, ambos partidos, el Republicano y el Demócrata, están de acuerdo con Trump en imponer sanciones contra la CPI.

«O bien la CPI pone fin a sus amenazas, o bien acabaremos con la CPI. Y esperamos que nuestros aliados -muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa- pongan freno a este tribunal deshonesto», añadió.

Además, Washington concedió a los países miembros de la Corte un plazo de 180 días para «demostrar avances significativos en las soluciones diplomáticas y jurídicas que aborden las preocupaciones fundamentales de EE.UU. en relación con la CPI».

Decisiones del Departamento del Tesoro

Por su parte, el Departamento del Tesoro autorizó algunas operaciones financieras con la CPI, que buscan mantener o suspender las actividades del tribunal hasta el 7 de abril.

Asimismo, emitió una serie de licencias generales para no dañar los intereses estadounidenses, que autorizan ciertas transacciones y actividades. Así, se permite mantener las operaciones de la Corte durante 180 días, prestar servicios informáticos, gestionar el fondo de pensiones y llevar a cabo las operaciones relacionadas con los detenidos y reclusos.

Las relaciones entre Washington y la CPI se rompieron después que el tribunal emitiera en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa del país Yoav Galant, que fueron acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra en la Franja de Gaza.