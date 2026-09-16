Consejo Electoral Provincial recibe la condición Somos del Barrio

En el contexto de las actividades por el aniversario 66 de los CDR, se convierte en la primera institución de la provincia que obtiene el reconocimiento

La ocasión fue propicia para reconocer la labor del colectivo en función del fortalecimiento de la mayor organización de masas del país.. (Fotos: Reidel Gallo/ Escambray)

Como parte de las actividades que se desarrollan en Sancti Spíritus a propósito del aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el secretariado de la organización de masas decidió otorgarle la condición Somos del Barrio al Consejo Electoral Provincial (CEP), para convertirse en la primera institución del territorio en recibirla.

Dicho reconocimiento fue conferido a raíz de los favorables resultados del órgano en el trabajo con las comunidades y en cada localidad, además de la estrecha relación sistemática de las autoridades electorales con la masa cederista para el desarrollo de los diferentes procesos.

Yurquenia Ciriano Alonso, coordinadora provincial de los CDR, ponderó los estrechos vínculos de trabajo de la organización con el órgano electoral y también reconoció el rol de sus estructuras en cada barrio. “Para nosotros constituye un orgullo contar con el aporte de ustedes a favor del adecuado funcionamiento de nuestros comités”, afirmó.

Por su parte, Neisa Muro Ríos, presidenta del CEP, ratificó el compromiso que constituye recibir tal condición y manifestó que la familia electoral espirituana continuará trabajando en función de fortalecer las relaciones con los CDR.

El Consejo Electoral Provincial es la primera institución que recibe la condición Somos del Barrio en Sancti Spíritus.

En el año del centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro y como parte de las actividades previstas por el nuevo aniversario de la mayor organización de masas del país, el próximo viernes se desarrollará un barrio-debate en la circunscripción 66 de la zona 47 en el municipio de Cabaiguán, donde participarán, entre otros invitados, integrantes de las direcciones del Consejo Electoral Provincial y del órgano municipal de ese territorio. Allí se presentará el libro Guardianes de la democracia socialista, un volumen que recoge testimonios e historias de vida de un grupo de autoridades electorales del país con una rica trayectoria.

También se intercambiará acerca del carácter puramente democrático del sistema electoral cubano, a partir de lo establecido en la Ley 127 y sus Normas Complementarias.