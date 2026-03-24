El derecho internacional ha muerto, considera Irán

Abbas Araghchi señaló que Occidente aplica un doble rasero, considerando casos como Gaza y Ucrania mientras ignora la agresión contra Irán, y subrayó la necesidad de que los defensores del Estado de derecho se pronuncien con firmeza

Irán criticó a los países occidentales por su silencio ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país. (Foto: PL)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este martes que “el derecho internacional ha muerto” y criticó a los países occidentales por su silencio ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país.

En un mensaje difundido en la plataforma X, Araghchi señaló que Occidente aplica un doble rasero, considerando casos como Gaza y Ucrania mientras ignora la agresión contra Irán, y subrayó la necesidad de que los defensores del Estado de derecho se pronuncien con firmeza.

El jefe de la diplomacia iraní agradeció al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, por condenar las violaciones cometidas contra los iraníes, y respaldó sus advertencias sobre las consecuencias de la guerra.

Steinmeier había calificado los ataques de EEUU e Israel como un “grave error” político, señalando que la confrontación es innecesaria y violatoria del derecho internacional.

La escalada comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ofensivas contra Irán, que han provocado cientos de muertos, incluyendo al Líder Supremo Ali Khamenei y funcionarios de seguridad. Teherán ha respondido con misiles y drones hacia Israel y ha atacado intereses estadounidenses en países árabes.