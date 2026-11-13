Un proyecto que deja huellas en Trinidad

Desde el Museo de Arquitectura Colonial de la urbe se gestó esta idea para incentivar iel conocimiento de la historia local y el amor por la ciudad desde las primeras edades

Conocer la historia de Trinidad desde la etapa aborigen es el principal propósito del proyecto. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

José Antonio Pérez Menéndez llega al Museo de Arquitectura Colonial, en la villa de Trinidad, bien temprano. La cita es a las nueve. Poco después, el rumor de voces infantiles rompe la quietud de la calle. La maestra advierte: “Miren, pregunten, pero no toquen”.

Se acomodan en el portal de la hermosa casa azul, antigua vivienda de los Sánchez Iznaga. José Antonio los recibe con una pregunta sencilla: ¿Qué es una ciudad? Una niña dice que es donde vive la gente. Él asiente y señala el patio central, las columnas, el aljibe, las rejas de hierro.

“Una ciudad también es esto: la sombra que busca el sol, la reja que deja entrar el aire, el techo que defiende de la lluvia. La arquitectura es la memoria escrita en piedra, madera y cal”, relata emocionado.

CONOCER LA HISTORIA LOCAL ES TAMBIÉN AMAR A CUBA

Como especialista del Museo de Arquitectura Colonial, una de las líneas de trabajo de José Antonio desde que llegó a la institución, en la década de los 90, tiene como propósito incentivar el conocimiento de la historia local y el amor por la ciudad desde las primeras edades.

La asignatura de Historia de Cuba comenta ofrece a los niños conocimientos generales de esta materia, pero nos pareció importante que desde esas primeras edades aprendieran sobre la historia local. De ahí nació el proyecto Huellas, que cumple 15 años, comenta.

Cada encuentro en el portal del Museo de Arquitectura Colonial es un viaje al pasado.

Durante este tiempo, el museólogo e investigador ha interactuado con infantes de varias escuelas de la ciudad y también de zonas rurales cercanas al entorno urbano.

“Hemos llegado hasta Caracusey, San Pedro, FNTA y otras comunidades, y en cada encuentro nos sorprende la maravilla de los niños y esa necesidad tan imperiosa de conocer la historia de Trinidad desde la etapa colonial. El proyecto es resultado de la labor de un grupo de museólogos que trabajamos juntos todas estas temáticas”.

Para motivar el interés de los infantes utilizan piezas museables, fotografías de época, documentos importantes, libros de fácil comprensión, además de recorridos por la ciudad y visitas al Valle de los Ingenios.

En el encuentro de esta mañana participan estudiantes de sexto grado de la escuela Pepito Tey. Los acompaña su maestra Lázara Miranda Piedra, profesora de la asignatura de Historia de Cuba.

Todos escuchan en silencio, mientras José Antonio cuenta que Trinidad creció entre el azúcar, el comercio y el miedo a los piratas. Habla de las casas altas, de los patios interiores, de las tejas rojas que parecen llamaradas. Con voz serena, recuerda que detrás de tanta belleza hubo sudor, esclavitud y desigualdad. La historia no es solo orgullo: también es memoria crítica.

“Trabajo desde hace varios cursos con niños de quinto y sexto grados. Aprovecho este tipo de actividades para fortalecer la identidad y que los niños aprendan sobre la historia y el patrimonio de Trinidad”, expone esta docente con tono amoroso y de admiración por lo que hace.

Lázara aprovecha este tipo de actividades que brindan las fuentes del conocimiento histórico como son los museos, las tarjas y otros sitios en función de desarrollar la expresión oral y la creatividad infantil a través de dibujos, cartas y narraciones basadas en las leyendas de la localidad.

Lázara Miranda, profesora de Historia de la escuela primaria Pepito Tey, asegura que este tipo de proyecto fomenta valores en los niños y estimula también su creatividad.

“Una de las clases que más me gustan es la de Historia”, asegura la pequeña Alexia Rodríguez Baño. “Aquí nos han contado cómo se construyeron estas casonas hermosas y las calles de piedra, que fueron hechas por los esclavos”.

Valeria Ramos Mainegra es otra de las niñas y cuenta a Escambray sus vivencias sobre el proyecto. “Trinidad es una ciudad muy bonita y una de las más antiguas de Cuba”.

MIRAR TRINIDAD CON OTROS OJOS

La maestra interviene en la actividad. Vincula la visita con la clase de Historia, con los primeros pobladores que habitaron la villa, la etapa de colonización y el período de mayor florecimiento económico.

“Este proyecto no va solo dirigido al conocimiento de la historia, sino a fomentar en los niños actitudes, emociones, sentimientos y valores para que crezcan como personas más responsables y respetuosas”, expone.

Katerina de la Caridad González pide la palabra. “Hoy vengo a hablar de donde nací. Nuestra ciudad es una de las más antiguas de Cuba y tiene muchos museos en los que podemos encontrar piezas muy interesantes”.

¿Cómo quisieras que se mantuviera la ciudad cuando seas grande?, indaga Escambray

“Yo quisiera que siguiera así, tan linda, tan organizada como siempre, con tanta historia para que los niños del futuro puedan conocer y visitar estos lugares que disfrutamos hoy.

“Es tan sorprendente conocer sobre la historia de mi ciudad y me gustaría aprender mucho más”, expresa la pequeña Yoselyn Roche.

El proyecto Huellas se enriquece con nuevas prácticas. Este año, cuenta José Antonio, sumamos a algunas de las niñas de otro proyecto que acoge el museo, Tesoros de Seda.Ellaslucen atuendos aborígenes y así logramos que también visualicen el modo de vida y costumbres de los primeros habitantes de la urbe.

Al final del encuentro, les pide a los niños cerrar los ojos un segundo y escuchar: las palomas, el toque de un tambor, un acorde de guitarra, el paso de un coche sobre las piedras. “Eso también es patrimonio”, dice. Se despide de los muchachos y los invita a volver con sus familias y a mirar Trinidad con otros ojos.