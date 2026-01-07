El profe Cubillas: un pedagogo inquebrantable

El doctor en Ciencias Fidel Cubillas, profesor titular y consultante de la UNISS recibió la Orden Frank País de primer grado, como reconocimiento a los más de 50 años que ha dedicado a la Educación cubana

Un pedagogo inquebrantable, así describen sus discípulos al Doctor en Ciencias Fidel Cubillas Quintana, profesor titular y consultante de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), quien ha dedicado, de forma ininterrumpida más de 50 años a la docencia y ha tenido la oportunidad de transitar por todos los niveles de enseñanza.

“Soy hijo de campesinos, vengo de una zona rural donde comencé mi vida como maestro enseñando en escuelitas de montañas; lo que supuso una verdadera academia para mí y momentos que, a día de hoy, recuerdo con mucho cariño”, asegura el profe Cubillas, como sus alumnos lo conocen.

Ha tenido la oportunidad de transitar por todos los niveles de enseñanza, lo que le permitió nutrirse de valiosas experiencias e, incluso, ocupar diversos cargos de dirección, donde destacan su trabajo como metodólogo y al frente de instituciones educativas.

“Hace ya 25 cursos que llegué a la Educación Superior, donde, tras mi retiro, me mantengo trabajando, pues disfruto mucho contribuir a la formación de los futuros profesionales; algo que me hace sentir muy orgulloso”, confiesa.

Ha dedicado una vida a la Educación cubana, razón por la cual ha recibido especiales distinciones y premios; el más reciente de ellos, la Orden Frank País de Primer Grado, que le fue otorgada con motivo del Día del Educador, el pasado 22 de diciembre, en el Claustro Solemne de la UNISS.

“Recibir esta condecoración es muy especial para mí, pues reconoce mis esfuerzos y dedicación absoluta a la docencia, que ha sido la obra de mi vida; una profesión que me ha llenado de alegrías y a la que espero seguir entregado, mientras mi salud y fuerzas lo permitan”, concluye.

Del profe Cubillas sus alumnos resaltan la sabiduría, guía inquebrantable, rigor y ética; además de su amor incondicional hacia sus discípulos y el compromiso de formar profesionales de alto aprovechamiento.

Entre ellos destacan el doctor en Ciencias Carlos Lázaro Jiménez Puerto, vicedecano de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS, quien tuvo el privilegio de pasar por sus expertas manos.

“El profe Cubillas me abrió las puertas cuando buscaba continuar superándome a nivel profesional, fue él quien me acercó a la pedagogía y me ofreció valiosas herramientas para adentrarme en la docencia. Ha sido un gran referente para mí en la esfera científica y profesional, además , hoy, es un compañero de trabajo excepcional que inspira a los profesores más jóvenes para seguir creciendo en esta noble labor”, confiesa Jiménez Puerto y reafirma los méritos de este incansable educador.