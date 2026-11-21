Asegura Alexis Varona Vega, quien desde el 2022 se desempeña como supervisor no profesional del Consejo Electoral Municipal de Sancti Spíritus

Desde el 2022 Alexis Varona se desempeña como supervisor no profesional del Consejo Electoral Municipal de Sancti Spíritus. (Fotos: Reidel Gallo/ Escambray)

Tener a su cargo la supervisión de cada proceso electoral, referendo o plebiscito, encarna una gran responsabilidad, pues es una tarea que se asume con el objetivo de hacer cumplir a cabalidad lo establecido en la Ley 127, Ley Electoral, las Resoluciones y Normativas del sistema electoral cubano.

Alexis Varona Vega es un ejemplo de consagración y entrega a la hora de asumir su responsabilidad como supervisor no profesional del Consejo Electoral Municipal de Sancti Spíritus desde el año 2022.

Graduado como licenciado en Derecho en el año 1997, ha desempeñado diferentes funciones dentro del sistema judicial, entre ellas, fiscal, vicefiscal jefe y fiscal jefe, todas en el municipio Sancti Spíritus, y luego, jefe del departamento de Verificaciones Fiscales en la Fiscalía Provincial, trayectoria laboral que mucho le ha servido para ejercer la función de supervisor en la actividad electoral.

“El supervisor electoral es un guardián de la legalidad, tiene que ser capaz de detectar cualquier irregularidad en el cumplimiento de la Ley Electoral durante el desarrollo de un proceso e inmediatamente informar a las autoridades electorales correspondientes, ya sean de mesa, colegio electoral, circunscripción, Consejo Electoral Municipal o Provincial, para corregirla de inmediato”, expresa Alexis.

Con su carácter jovial, respetuoso y afable, este hombre de 58 años ha mantenido una actitud ejemplar en el cumplimiento de su deber de manera voluntaria dentro de la familia electoral espirituana, y asegura que le agrada cuando la labor electoral se realiza con total transparencia, legalidad e imparcialidad.

“Para mí un supervisor, al igual que una autoridad electoral, debe gozar de prestigio, ser integral, tener compromiso con el sistema político cubano y su Revolución.

“No concibo a un supervisor, al nivel que sea, profesional o no, que no esté al tanto de cada documento emitido, información o proceso que se convoque, porque para hacer cumplir la Ley, primero hay que estar preparado, tener los conocimientos requeridos y, en segundo lugar, sugerir y a la vez exigir por que se cumpla lo legislado. En mi vocabulario no cabe la frase violación de lo que está normado”, asegura Varona Vega.

“Un supervisor, profesional o no, debe estar bien preparado para asumir su labor con eficiencia”, asegura Varona Vega.

Este hombre, consagrado al trabajo y humilde, le presta mucha atención a su familia, especialmente a sus hermanos Aleida y Santiago, quienes, junto a él, improvisan en horas tempranas de cada mañana un debate en torno a la situación política del mundo, la marcha de la Serie Nacional de Béisbol y no falta tampoco ese cafecito mañanero que muy a gusto disfruta en compañía de los suyos.

La Ley 127, Ley Electoral, establece en su Artículo 266.1 que los supervisores electorales son ciudadanos cubanos de reconocido concepto público, quienes, sin ser autoridades electorales, están investidos de facultades para inspeccionar el cumplimiento de lo establecido en dicha Ley.

En tanto, el Artículo 266.2 establece que son designados por los consejos electorales nacional, provinciales o municipales, según corresponda, ante los cuales responden de su gestión y ejercen sus funciones durante el proceso que se convoque.

Bien merecida la Jornada de actividades con los supervisores no profesionales, celebrada recientemente a partir de la convocatoria realizada por el Consejo Electoral Nacional, para esas personas que, como Alexis Varona Vega, dedican horas y horas de forma voluntaria al quehacer de los órganos electorales y al fortalecimiento de la democracia socialista.