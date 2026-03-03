Elsa Ramos y Yosdany Morejón conquistan Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez

En 2025, los materiales periodísticos de ambos reporteros describieron las luces y sombras de la sociedad espirituana, inmersa en un muy particular momento histórico

Los reporteros espirituanos se alzaron con el premio más importante de la creación periodística durante 2025 en dos categorías.

Por la relevancia y repercusión de la obra periodística publicada durante 2025, el jurado del Premio Nacional Juan Gualberto Gómez reconoció la labor desempeñada por Elsa Ramos Ramírez en las páginas de Escambray y por Yosdany Morejón en las plataformas digitales de varios medios de prensa.

La periodista Lisandra Gómez Guerra obtuvo mención en Radio.

Lisandra Gómez. (Foto: Alien Fernández/Escambray)

Los premiados en el Juan Gualberto Gómez por la Obra del Año 2025

Prensa Escrita

El jurado, integrado por Ciro Bianchi Ross, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida, la periodista y ensayista Katiuska Blanco Castiñeira y Yuniel Labacena Romero, director del periódico Juventud Rebelde y presidente del jurado en esta categoría, analizó detalladamente las propuestas presentadas y resalta la valía de los nueve candidatos al Premio Nacional Juan Gualberto Gómez por la obra del año 2025.

En tal sentido, decidió entregar el PREMIO a ELSA RAMOS RAMÍREZ, DEL PERIÓDICO ESCAMBRAY, cuya obra en 2025 vuelve a distinguirse por un periodismo cercano, incisivo y profundamente anclado en la voz del pueblo, así como por la diversidad de géneros periodísticos empleados para ese necesario propósito. Sus trabajos escritos desde una provincia, con trascendencia nacional, reflejan un enfoque comprometido, analítico y ágil, con una impronta que equilibra rigor periodístico y sensibilidad humana.

La hondura de la intencionalidad editorial, el cuestionamiento de problemáticas económicas, sociales y deportivas y la contrastación de fuentes periodísticas se articulan, igualmente, en su desempeño profesional, donde es notorio la valentía en el tratamiento de temas peliagudos con apego a la ética profesional. Para ello, recurrió no solo al lenguaje expositivo, sino también, a la descripción, a la narración, al diálogo y a la argumentación.

Se distingue a una profesional que se desempeña, además, como tutora de la práctica preprofesional de estudiantes de la carrera de Periodismo, coordinadora del Diplomado de Reorientación hacia el Periodismo y docente en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez. Elsa sigue siendo una de las voces más agudas y necesarias de nuestro periodismo, una de las profesionales del sector más seguidas por los lectores y más respetadas en sus opiniones.

Hipermedia

El Jurado de Periodismo Hipermedia, integrado por la Dra. Edda Diz Garcés, Angélica Arce y Julio César Mejías, decidió, por unanimidad, otorgar el PREMIO Anual Juan Gualberto Gómez en este género a YOSDANY MOREJÓN ORTEGA, DE RADIO SANCTI SPÍRITUS.

En todas las muestras analizadas usa amplia y eficazmente todos los recursos multimediales, así como el hipertexto y las infografías, en productos comunicativos de alta calidad formal e incidencia social y económica, escritos desde una provincia, con trascendencia nacional. Sus contenidos parten de investigaciones que enriquecen cada texto y aportan elementos a los públicos para entender asuntos complejos e incluso muy polémicos o sensibles, como fue, por ejemplo, el trabajo titulado El abismo del “químico”, acompañado de fotos, infografía y videos.

La diversidad de temas, sobre los que demuestra conocimientos, se evidencia también en los siguientes títulos: Descentralización en Trinidad: avances y desafíos en la autonomía municipal (+ fotos y video); Siguaney: El corazón del cemento cubano (+ video); Aplican inyección intravítrea de Avastin en Sancti Spíritus (+ fotos y video).

Radio

El jurado en la categoría de Radio, integrado por la Dra. C Silvia Ivonne Albelo Medina, la Dra. C Zenaida Costales Pérez y el Licenciado Isidro Betancourt Silva, director de Politicas Mediáticas del ICS, escuchó las obras de los siete concursantes, pertenecientes a las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Matanzas, Camagüey y las Emisoras Nacionales Radio Habana Cuba y Radio Rebelde.

Luego de analizar los productos comunicativos se acordó, de manera unánime otorgar el PREMIO OSCAR SALABARRÍA MARTÍNEZ, CORRESPONSAL DE RADIO REBELDE EN VILLA CLARA.

Menciones

LISANDRA GÓMEZ GUERRA, DE RADIO SANCTI SPÍRITUS, por el total dominio del discurso radiofónico. Con la amplia y variada muestra presentada demostró su versatilidad y especial conocimiento de los detalles de la realización radial para abordar los más diversos temas, con intencionalidad. El Jurado resalta en particular su documental histórico sobre la batalla de Cangamba.

Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida 2026

Tubal Páez, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida 2026. (Foto: Cubaperiodistas)

No se podrá escribir la historia del periodismo cubano sin mencionar el desempeño de un ilustre jaruqueño nacido en 1940 y que ha defendido a Cuba no solo como periodista y directivo de la prensa, sino como combatiente clandestino antes de 1959 siendo menor de edad, y luchador revolucionario en todos los tiempos.

Comenzó a trabajar en el periódico Granma en 1966 y ha estado en múltiples frentes dentro de la profesión, primero como diseñador y luego como redactor, jefe de la página ideológica, jefe de redacción y de información, y finalmente como primer subdirector del órgano del Comité Central del Partido, empezando así una larga trayectoria como directivo de medios de prensa locales y nacionales, experiencias y conocimientos compartidos como profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana.

Se desempeñó como subdirector de la revista Bohemia en 1987 y director del periódico El Habanero desde 1988. Colaboró en varias publicaciones humorísticas.

Dirigió publicaciones del Poder Popular en La Habana, de la Comisión Cubana de la Unesco, y del Minrex para cubanos en el exterior.

Licenciado en Ciencias Políticas, estudió Periodismo en uno de los cursos de Ciespal, en Ecuador.

Es fundador del Partido Comunista de Cuba y de las Milicias Nacionales Revolucionarias.

Al frente de la Unión de Periodistas de Cuba estuvo 20 años, desde el Sexto Congreso en 1993, con resultados, prestigio y autoridad ganados con un ejemplar desempeño que hoy reconocemos en el gremio como Presidente de Honor de nuestra organización, pero también de la Felap, otro respaldo, esta vez internacional, a una consagración durante más de medio siglo al mejor oficio del mundo, con una amplia participación en congresos de organizaciones hermanas en varios países latinoamericanos.

Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1993 durante cuatro legislaturas y después director de la Dirección de Comunicación de la propia Asamblea hasta su jubilación.

Entre otros importantes reconocimientos, en los últimos tiempos mereció la Moneda Conmemorativa 60 Aniversario de la Upec y la Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez, entregado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Es importante significar la honestidad y sencillez de su accionar en la vida como revolucionario y profesional, así como su ética personal, pues, aunque desde hace mucho tiempo tenía méritos suficientes para ser propuesto para el Premio Nacional de Periodismo José Martí, prefería que fueran otros de trayectorias sobresalientes quienes optaran.

Consideramos que los periodistas cubanos le debemos este premio.

Es un honor para este jurado, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, conferir el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández.