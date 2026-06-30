Empresa Agropecuaria Obdulio Morales: dos décadas produciendo para el pueblo

La Empresa Agropecuaria Obdulio Morales se enfoca en la ganadería y los cultivos varios. (Foto Cortesía de Pachi Aparicio)

Este 30 de junio la Empresa Agropecuaria Obdulio Morales, de Yaguajay, arriba a su aniversario 20. Desde su creación como entidad agropecuaria, al dejar atrás la esfera cañero-azucarera, el centro se enfoca en la ganadería y los cultivos varios.

Bajo esa mirada ha construido un intenso quehacer. Por ello, celebra este cumpleaños con objetivos económicos y productivos logrados. Pese a las actuales limitaciones de combustible, que inciden en el cumplimiento de sus principales indicadores, la institución avanza con los planes de leche y carne y de cultivos varios.

Así lo explicó a Escambray Carlos Luna Piedad, director general de la empresa, quien detalló que gracias al cambio de matriz energética en las principales industrias del centro se han podido encaminar los propósitos de la misma.

“En el mes de mayo fuimos capaces de recuperar los valores de ingresos y de utilidades. También hay otros retos. Tenemos varias rutas de leche que no se están acopiando debido a los contratiempos con el combustible, y en estos lugares hemos adoptado estrategias. Por ejemplo, en Simón Bolívar, Nela, La Presa y Las 90 Viviendas creamos centros artesanales, acopiamos la leche, la procesamos y le vendemos queso y yogur a la población. Hasta el momento, esto ha tenido un impacto tremendo.

“Por otro lado, se cumple el balance de la carne para las ventas en divisas, no así para la industria en la provincia, debido a las problemáticas con el combustible. Lo que se está haciendo es sacrificando animales destinados al consumo social. En medio de este escenario complejo que vive el país, se mantiene estable la presencia de los cultivos varios”, apuntó.

Refirió, además, que la empresa avanza en el cambio de matriz energética al disponer de 170 kilowatts de potencia de energías renovables en los principales centros de la institución.

Luna Piedad destacó la elevada calificación de la fuerza técnica de la empresa, la inyección de jóvenes a la misma, y la meritoria labor de algunas de sus unidades y bases productivas, entre ellas las Unidades Empresariales de Base Desarrollo Ganadero y Comercializadora, así como la CPA Centenario de Baraguá, y las CCS Antonio Maceo y Luis La O.

El director general de la Agropecuaria Obdulio Morales agregó que para recibir este 20 aniversario la empresa también desarrolla acciones de reparación y mantenimiento en sus instalaciones, lanzará la marca del centro y un videoclip dedicado a los productores, al tiempo que ofreció 20 donaciones de sangre en saludo a la fecha.