Refuerzan seguridad y excelencia operativa en el Parque Solar Fotovoltaico Cabaiguán

Detrás de los paneles y los sistemas de control, existe un factor humano fundamental que ha sido reconocido por la dirección de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus

Esta inversión permitirá una supervisión en tiempo real de los equipos y las áreas críticas del parque. (Fotos: Empresa Eléctrica Sancti Spíritus/ Facebook)

La protección de la infraestructura energética en Sancti Spíritus da un paso significativo con la implementación de un moderno sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el Parque Solar Fotovoltaico Cabaiguán, de acuerdo con información publicada por la Empresa Eléctrica de esta central provincia en sus cuentas de redes sociales.

La presentación oficial del proyecto, que busca elevar los estándares de vigilancia y resguardo de los activos tecnológicos, se llevó a cabo recientemente en las propias instalaciones de la planta, con la presencia de especialistas de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus, personal del parque solar y el equipo técnico de ATI Santa Clara, entidad responsable de la ejecución y suministro de la solución tecnológica.

El proyecto contempla la instalación de cámaras de alta resolución, sistemas de grabación y una plataforma de monitoreo centralizado. Esta inversión permitirá una supervisión en tiempo real de los equipos y las áreas críticas del parque, lo que se traduce directamente en un aumento de la seguridad física y en una protección robusta de los activos tecnológicos que garantizan la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la provincia.

Pero la fortaleza de esta instalación no reside únicamente en su equipamiento tecnológico. Detrás de los paneles y los sistemas de control, existe un factor humano fundamental que ha sido reconocido por la dirección de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus.

En un mensaje dirigido a su colectivo, la entidad destacó el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores del Parque Solar Fotovoltaico Cabaiguán, quienes han consolidado una cultura tecnológica certificada, alineada a los estándares establecidos para la generación de energía renovable.

Este reconocimiento subraya que los resultados alcanzados no son fruto de la casualidad, sino la expresión de un trabajo constante, disciplina operativa y un compromiso colectivo.

Los operadores de la instalación han sabido convertir el conocimiento técnico en una práctica cotidiana de excelencia, asumiendo con plena conciencia el reto de mantener y elevar esa cultura tecnológica. Su labor diaria garantiza la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de la planta, en beneficio directo del sistema eléctrico nacional y del territorio espirituano.

La combinación de una infraestructura protegida por tecnología de punta y un equipo humano altamente calificado posiciona al Parque Solar Fotovoltaico Cabaiguán como un referente de profesionalidad y compromiso en el sector energético.