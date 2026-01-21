En Cuba primer envío de Aspirina 81 mg producida en China (+video)

Periódico Granma

21 enero, 2026 - 10:56am

Se prevé que, a partir de esta colaboración, para el año 2026 pueda cubrirse en su totalidad la demanda de Aspirina de 81 mg. (Foto: BioCubaFarma/Facebook)

Como parte de la estrategia para garantizar el acceso de la población a medicamentos esenciales, el primer envío de Aspirina de 81 miligramos, producida en la República Popular China, ya se encuentra en nuestro país. Este suministro está destinado a satisfacer la demanda del Cuadro Básico de Medicamentos.

Este hito es el resultado de un riguroso proceso de evaluación y transferencia de tecnología, realizado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), desde la empresa Laboratorios Medsol hacia la planta de la compañía china Hubei C&C, en Wuhan.

La materialización de este envío consolida un modelo de cooperación bilateral que se sustenta en dos pilares fundamentales: la infraestructura productiva de Hubei C&C –socio estratégico del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC)– y la utilización de las ganancias generadas por las ventas del PPG, producto líder de la entidad cubana. Este mecanismo innovador está diseñado para asegurar la sostenibilidad y estabilidad del suministro de este fármaco, esencial en el tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares.

Con la llegada de estos primeros lotes, se inicia de inmediato su descarga y posterior distribución a la red nacional de instituciones hospitalarias y farmacias. Se prevé que, a partir de esta colaboración, para el año 2026 pueda cubrirse en su totalidad la demanda de Aspirina de 81 mg que realiza el Ministerio de Salud Pública a la industria biofarmacéutica cubana.

Esta acción refuerza los esfuerzos de BioCubaFarma y sus empresas por asegurar medicamentos vitales para nuestro pueblo, mediante alianzas internacionales basadas en la complementariedad y la sostenibilidad.

