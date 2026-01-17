En fotos: Honor y gloria a los héroes en municipios espirituanos

Sentido homenaje de admiración y respecto tributaron los espirituanos de diferentes generaciones a los cubanos caídos en combate el pasado 3 de enero en Venezuela

Redacción Escambray

17 enero, 2026 - 6:16am

En los ocho municipios espirituanos se les rindió homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela. (Fotos: Facebook)

