En fotos: Honor y gloria a los héroes en municipios espirituanos

Sentido homenaje de admiración y respecto tributaron los espirituanos de diferentes generaciones a los cubanos caídos en combate el pasado 3 de enero en Venezuela

En los ocho municipios espirituanos se les rindió homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela. (Fotos: Facebook)