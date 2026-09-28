Una ventana digital para el patrimonio espirituano

La Oficina del Conservador de Sancti Spíritus estrena sitio web institucional para divulgar y defender el patrimonio local. La plataforma es una vía para poner la villa al alcance de todos

El sitio fue diseñado por Dteam Soluciones.

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus ha dado un paso significativo en la socialización de su quehacer con la puesta en marcha de su sitio web institucional, una plataforma que promete convertirse en un instrumento esencial para el conocimiento, la divulgación y la defensa del patrimonio local.

Aunque el portal se encuentra en una fase inicial de desarrollo, la sola existencia de este espacio constituye una novedad para la gestión patrimonial en la provincia.

El sitio, accesible en la dirección www.conservadorss.zoom.cu, se presenta como una vitrina del patrimonio que identifica a la villa del Yayabo. Desde la portada se destacan el Teatro Principal, la Iglesia Parroquial Mayor y el Puente sobre el Río Yayabo, símbolos de la ciudad. Esta selección no es casual: responde a una jerarquía de valores que la Oficina del Conservador ha defendido históricamente, y que ahora se traslada al entorno digital para acercar a los espirituanos —y al mundo— a los hitos que definen su idiosincrasia.

Más allá de la información estática, la apuesta por un sitio web propio responde a una necesidad de larga data en el territorio. La institución, creada oficialmente en 2018 mediante el Decreto No. 346 del Consejo de Ministros, fue el sueño materializado de figuras como el arquitecto Roberto Vitlloch, fallecido en marzo de 2026, quien dedicó décadas a la protección del patrimonio espirituano. Bajo su dirección se impulsaron acciones de conservación en sitios emblemáticos como Hornos de Cal, Paso de Las Damas y Pueblo Viejo, siempre con la convicción de que el patrimonio es un legado que debe protegerse incluso en tiempos difíciles.

La plataforma digital llega en un momento complejo. Como ha denunciado este medio de prensa, el patrimonio material de Sancti Spíritus enfrenta serias amenazas: cinco construcciones con categoría de monumento muestran señales de peligro. En ese escenario, contar con un espacio virtual que documente, difunda y visibilice el valor de lo que se protege no es un lujo, sino una herramienta de resistencia cultural.

El sitio también puede convertirse en un canal para que la ciudadanía conozca los proyectos que la Oficina despliega. Solo en el último año, la entidad ha intervenido numerosos inmuebles en el centro histórico, por lo que hacer visible ese trabajo contribuye a que los espirituanos se apropien de su patrimonio y lo defiendan como parte de su vida cotidiana.

La creación de este sitio web no sustituye las acciones constructivas ni resuelve los problemas estructurales que aquejan a la ciudad; pero sí permite que la información esté accesible y que cada ciudadano —desde cualquier rincón del mundo— pueda asomarse a la villa del Yayabo y descubra por qué vale la pena protegerla. En tiempos de precariedades y silencios, una ventana digital al patrimonio es, también, una forma de conservarlo.