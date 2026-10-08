En lo más alto, la cubanía

El Septeto Espirituano, en su centenario, recibirá un merecido tributo. (Foto: Oscar Alfonso Sosa/ Escambray)

Con la llegada del décimo mes del año, en Sancti Spíritus, como en el resto de la nación, se reacomodan todas las acciones del sector cultural para agasajar la efeméride del 20 de octubre.

Instituido desde agosto de 1980 mediante el Decreto No. 74 del Consejo de Ministros, en esa fecha se festeja el Día de la Cultura Cubana, para recordar la ocasión en que por primera vez se cantó el Himno Nacional en Bayamo.

“Iniciaremos la jornada desde este 10 de octubre, otro día trascendental para todos los cubanos —explica Leticia Ulacia, subdirectora del Sectorial de Cultura y Arte, en Sancti Spíritus—. En nuestra provincia, todo lo que se realice se dedica a los 180 años de las Tonadas Trinitarias, al centenario del Septeto Espirituano, al investigador Sixto Edelmiro Bonachea y al profesor de percusión Aurelio Luis Rodríguez Cabrera”.

El investigador y músico Sixto Edelmiro Bonachea (al centro) dignifica la cultura espirituana. (Foto: Lisandra Gómez Guerra/ Escambray)

Al profesor de percusión Aurelio Luis Rodríguez Cabrera se dedica la Jornada por la Cultura en Sancti Spíritus. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

De acuerdo con el programa diseñado, el inicio de las propuestas tendrá lugar en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena con un panel dedicado a Armando Hart Dávalos, quien asumió la conducción del Ministerio de Cultura desde 1976 hasta 1997.

“Durante toda esa jornada, el sistema institucional abrirá sus puertas con acciones diversas. Una de las más esperadas será el deleite de la música de nuestra Banda Provincial de Conciertos en los portales de la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí”, precisó.

De acuerdo con la fuente, durante el resto de la semana se vivirán momentos especiales con la realización de encuentros diversos con los diferentes públicos, en los que todas las artes serán sus protagonistas. Uno de esos espacios que promete desde ya una provocación al pensamiento se ha fijado para el propio 20 de octubre en la galería del céntrico hotel Plaza, con la inauguración de la exposición Retazos, fragmentos que construyen un todo, bajo la firma del reconocido artista visual Rafael González Morales.

Defender un auténtico legado por 180 años catapulta a las Tonadas Trinitarias. (Foto: Ana Marta Panadés/ Escambray)

“Será esa otra jornada para recordar. El cierre de la misma se ha previsto para la Peña Música del Alma, en su espacio habitual, la Biblioteca Provincial, donde reconoceremos a quienes les dedicamos la jornada en Sancti Spíritus”, concluyó.

A nivel de país, las celebraciones por este 20 de octubre honran el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, los 50 años del Ministerio de Cultura y las cuatro décadas de la Asociación Hermanos Saíz, entre otros aniversarios cerrados.