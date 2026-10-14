En Sancti Spíritus hacen crecer la masa ganadera

Mientras la tendencia nacional ha sido al descenso, para los rebaños de Sancti Spíritus el retroceso no es la regla

Después de Camagüey, Sancti Spíritus es la segunda provincia con mayor masa ganadera. (Foto: Miguel Febles Hernández)

Que la ganadería de esta provincia exhiba, en sentido general, crecimiento en su masa vacuna es un hecho que muy bien puede llamar la atención de quienes se dedican a esa labor en todo el archipiélago.

Sucede que no ha sido precisamente esa la tendencia, desde hace tiempo, en otras zonas de la geografía nacional.

En diálogo con Norge Yero, subdelegado de Ganadería en el territorio, Granma conoció que tal crecimiento «no es imaginario ni tampoco casual. Las estadísticas muestran, en primer lugar, un favorable comportamiento de los nacimientos a la vez que se actúa para reducir el hurto y sacrificio, sobre la base de acciones de control y de supervisión».

Quienes han dedicado su vida a las reses saben que decir lo anterior es fácil, pero en la práctica lleva mucho empeño. Y he ahí otro de los argumentos que cita el directivo espirituano, al referir «el tremendo esfuerzo que han venido realizando los ganaderos en medio de muchas limitaciones materiales y escaseces de todo tipo».

Aun así –con la mirada más en sus instalaciones, potreros y rebaños que hacia afuera–, en las tres empresas dedicadas netamente al ganado vacuno, y en las 13 que cuentan con ganadería mayor o menor, se respira un ambiente favorable.

«Es obvio que la autorización del sacrificio ha tenido un impacto positivo dentro de muchos productores, quienes hoy se preocupan y ocupan más por la natalidad, cuidado de los rebaños, alternativas de alimentación animal, aplicación de la ciencia y la técnica», acota Norge Yero.

Quienes madrugan para asegurar el ordeño, celan rebaños, confían en la inseminación artificial y no pierden el impulso, agradecen alternativas de capacitación en torno a buenas prácticas relacionadas con la genética, acuartonamiento, siembra de pastos y forrajes, introducción de plantas proteicas, entre otros temas. Y eso, por supuesto, también se traduce en preservación y ampliación de la masa ganadera.

Empresas como las de Venegas y Manguaco han sido artífices y testigos de cuánto provecho puede aportar la atención al ganadero y el mejoramiento de condiciones, no solo para realizar su trabajo en la vaquería, sino también dentro de hogares que han registrado un cambio sustancial en su interior.

Sería poco respetuoso afirmar que la ganadería espirituana está respondiendo a la medida de la alta demanda que hoy plantea el consumo familiar y social en la provincia. Pero no está de espaldas a él.

En tal sentido, llama la atención la estrategia de asegurar el sacrificio a instancia municipal, por medio de las empresas enclavadas allí, en coordinación con los sectores cárnico y de comercio, decisión que puede incrementar su impacto en el aseguramiento de la canasta básica y en otros destinos similares dentro del municipio y a escala provincial.

Lo real es que, con más del 90 % del ganado en el sector campesino, la ganadería espirituana emerge como la segunda en masa (detrás de Camagüey), al tiempo que, en estadísticas, reporta cumplimiento en las entregas de leche y de carne, de acuerdo con planes que, desde luego, no satisfacen todavía las necesidades, pero que deben ir acercándose cada vez más a ellas.