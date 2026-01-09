En Venezuela comitiva del Departamento de Estado de EEUU

Caracas precisó que el acercamiento con Washington tiene entre sus propósito abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República Nicolás Maduro

Una delegación del Departamento de Estado de EE.UU. arribó este viernes a Venezuela para realizar “evaluaciones técnicas y logísticas a la función diplomática”, indicó el Gobierno venezolano en un comunicado.

A su vez, una comitiva de diplomáticos venezolanos será enviada a los EE.UU. para “cumplir las labores correspondientes”.

“El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los EE.UU., orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”, afirmó.

Caracas precisó que el acercamiento con Washington tiene como “propósito […] abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República [Nicolás Maduro] y la primera dama [Cilia Flores], así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”.

Previamente, este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que, ante la cooperación de Caracas con Washington, canceló una “segunda ola de ataques” que se esperaba contra Venezuela.

El mandatario calificó de “gesto muy importante e inteligente” la reciente excarcelación por parte de las autoridades venezolanas. “EE.UU. y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a reconstruir, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna, su infraestructura de petróleo y gas”, dijo.

En la jornada anterior, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que Caracas comenzó la liberación de presos a petición de EE.UU. “Se lo pedimos y han sido geniales”, indicó.

(Con información de RT en Español)