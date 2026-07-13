Sancti Spíritus: Instan a incrementar productos y servicios tradicionales con destino a la exportación

Esa estrategia resulta decisiva en la aspiración del territorio de alcanzar al cierre del año alrededor de 1 200 millones de pesos en divisas por las ventas en los mercados internacionales

El carbón vegetal es uno de los rubros exportables más exitosos de la provincia. (Foto: José A. Rodríguez/ Escambray)

Con el propósito de incrementar los productos y servicios destinados a la exportación, urge recuperar en el territorio surtidos tradicionales derivados de la pesca como el camarón cultivo, pescado de mar y de agua dulce, además de los tejidos, el ají, así como las prestaciones académicas, de tramitación y transacción de valores, ambientales, médicas, de las comunicaciones y la industria local.

Esta estrategia resulta decisiva en la aspiración del territorio de alcanzar al cierre del año alrededor de 1 200 millones de pesos en divisas por las ventas en los mercados internacionales.

En lo que va de año se han logrado las cifras previstas y la comercialización fuera de fronteras ya suma uno 730 millones de pesos en moneda libremente convertible. El municipio espirituano logra las exportaciones más significativas al superar el 70 por ciento del total, seguido de Cabaiguán, La Sierpe y Taguasco, en bastante menor medida.

Entre los productos que más tributan a la exportación aquí aparecen el tabaco en rama y torcido, la miel de abejas beneficiada, langosta y el carbón vegetal.

Actualmente, los gobiernos territoriales impulsan proyectos para buscar fuentes de ingreso en divisas como recorridos culturales y turísticos, montaje de medios técnicos de protección, de calderas y prefabricados, servicios especializados en informática, además de algunos productos agropecuarios, entre ellos, Flor de Jamaica, chile habanero, frutales y cúrcuma. Con este fin ya tienen cuenta en divisas las empresas Agroindustrial de Sancti Spíritus, Aldaba y Seguridad y Protección Esprot.

Por su parte, la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, como polo productivo exportador, cumple sus ventas de carbón a más del 150 por ciento, pero no logra diversificar sus producciones con destino a los mercados internacionales y tampoco ha presentado su propia plataforma para el comercio electrónico.

Según el informe al último Consejo de Gobierno en el territorio, aquí existe un programa para promover las exportaciones del sector del conocimiento, con ofertas de servicios profesionales, estructuras dinamizadoras de la ciencia, la tecnología y la innovación, al igual que relacionadas con la producción de software.

En este sentido, ya se trabaja con la Universidad espirituana, la mipyme D’ Team, el laboratorio apícola Larisa y comenzó un proyecto de colaboración internacional de economía circular, el cual debe aportar al cierre del proceso significativos volúmenes de fondos exportables.