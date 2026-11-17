Preparador físico de los Gallos: “Estamos luchando para la clasificación”
David Pérez Luna, quien asume por primera vez como preparador físico del equipo espirituano de béisbol, asegura que los Gallos mantienen vivas las aspiraciones de acceder a la etapa de playoff
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