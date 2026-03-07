En video: Energía limpia se expande por comunidades aisladas de Cuba

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí implementa un proyecto que ilumina comunidades distantes de las cabeceras municipales

Lisandra Gómez Guerra

7 marzo, 2026 - 5:35am

La Universidad de Sancti Spíritus implementa, con apoyo de la Unión Europea y en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, un proyecto que ilumina comunidades distantes de las cabeceras municipales

Texto de Lisandra Gómez Guerra
Doctora en Ciencias de la Comunicación. Reportera de Radio Sancti Spíritus y corresponsal del periódico Juventud Rebelde. Especializada en temas culturales.

