En video: Fútbol de barrio
Vecinos del reparto Kilo-12, de Sancti Spíritus, practican ese deporte a fin de competir con el resto de los equipos de barrios
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