VisionEs

Kilo 12: esencias del barrio

En una de las barriadas más populosas y extensas de Sancti Spíritus, sus pobladores buscan alternativas para sobrevivir en el actual contexto, convencidos que en ese espacio están las bases fundamentales de la sociedad

Audiovisuales Escambray

13 marzo, 2026 - 4:45am

