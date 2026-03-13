VisionEs
Kilo 12: esencias del barrio
En una de las barriadas más populosas y extensas de Sancti Spíritus, sus pobladores buscan alternativas para sobrevivir en el actual contexto, convencidos que en ese espacio están las bases fundamentales de la sociedad
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.