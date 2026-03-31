En video: Las paradojas de los estudios independientes

Resulta frecuente que en instituciones educativas se orienten tareas extraclases que superan las habilidades de los grupos etarios a evaluar

Lisandra Gómez Guerra

31 marzo, 2026 - 5:35am

RELACIONADO CON:

Lisandra Gómez Guerra

Texto de Lisandra Gómez Guerra
Doctora en Ciencias de la Comunicación. Reportera de Radio Sancti Spíritus y corresponsal del periódico Juventud Rebelde. Especializada en temas culturales.

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026