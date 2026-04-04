En video: Luz limpia ilumina centros vitales

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En Sancti Spíritus funcionan ya 115 módulos fotovoltaicos instalados gracias a la comunión de varias entidades de la provincia
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