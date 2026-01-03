En vivo: Así da cobertura TeleSUR al ataque de Estados Unidos contra Venezuela
La televisora latinoamericana da cobertura en tiempo real al ataque imperialista contra Venezuela, así como a la reacción del pueblo venezolano ante el conflicto
DESGRACIADAMENTE, LA PREPARACION PARA REPELER ATAQUES MAS QUE ANUNCIADOS FALLO.NOS DEJA CON AMARGO SABOR EN LA BOCA. ALGUIEN OLVIDO QUE LO QUE EL YANKEE NECESITA ES UNA AUMENTADA DODIS DE JARABE VIETNAMITA. AHORA TODO SE CIRCUNSCRIBE A TIRAR EL MACHETE DESPUES QUE EL MAJA PASO. LA DEFENSA PASIVA NO ES UNA BUENA OPCION CONTRA EL DESPARPAJO DE UN TRUMP DESATADO Y MAS QUE ARROGANTE