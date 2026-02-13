Encabeza Díaz-Canel acciones de preparación para la defensa

En la jornada motivó reflexiones el precepto de que cada «cubano debe tener claridad sobre su misión, y en tal sentido estar preparado», el cual es considerado «piedra angular de la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo»

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó una jornada de preparación que tuvo como escenario a la Zona de Defensa Armada en el capitalino municipio del Cerro. (Foto: Estudios Revolución)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó este viernes las acciones de preparación para la defensa en la dirección nacional de la empresa Frutas Selectas en La Habana, según notificó la Presidencia de la República.

Díaz-Canel recorrió la entidad ubicada en el municipio del Cerro, «que ostenta buenos resultados en sus indicadores productivos» y dialogó con trabajadores inmersos en prácticas de arme y desarme de fusil.

Acompañaron al jefe de Estado el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y otros dirigentes gubernamentales y partidistas.

Mientras ello ocurría, y en el contexto del Día Nacional de la Defensa, «en las inmediaciones de la Empresa, cubanas y cubanos de varias generaciones protagonizaban prácticas combativas».

De acuerdo con el texto publicado en la página oficial de la Presidencia, en la jornada motivó reflexiones el precepto de que cada «cubano debe tener claridad sobre su misión, y en tal sentido estar preparado», el cual es considerado «piedra angular de la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo».

Asimismo, subraya que en una reunión de puntualización se afirmó que «si hay preparación y cohesión, quien se atreva a invadir terreno cubano encontrará fuerzas muy hostiles».