Energía del sol para el tabaco (+fotos)

La instalación de energía solar fotovoltaica en las fábricas de la Empresa de Tabaco Torcido Sancti Spíritus garantiza la producción del rubro exportable

La Empresa de Tabaco Torcido Sancti Spíritus cuenta con más de 90 kilowatts de energía fotovoltaica instalada en sus unidades. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Más allá de los necesarios rayos solares que debe recibir la planta en el campo para realizar sus procesos biológicos naturales, nutrirse y alcanzar tamaño y vigor, el Astro Rey deviene aliado imprescindible para el empeño espirituano de producir más y mejores tabacos.

Gracias al esquema económico que se aplica al sistema tabacalero nacional y las consiguientes ganancias que trae la exportación de uno de nuestros principales rubros, la Empresa de Tabaco Torcido Sancti Spíritus cuenta hoy con sistemas de paneles solares que garantizan la producción en todas sus unidades.

Abigaíl Agramonte Mora, directora de la Empresa de Tabaco Torcido Sancti Spíritus.

“A partir de la situación con el Sistema Eléctrico Nacional, Tabacuba apostó por la compra e instalación de sistemas energéticos con fuentes renovables, en este caso la energía fotovoltaica”, comentó a Escambray Abigaíl Agramonte Mora, directora de la entidad espirituana.

“En un primer momento le dimos prioridad a las fábricas que es donde se concreta el objeto social de la empresa y después hemos logrado beneficiar la parte administrativa”.

Según la dirigente ya suman más de 90 kilowatts de potencia instalada en toda la empresa y prevén el montaje de nuevos sistemas que les permitirán ganar en independencia energética, sobre todo en las áreas productivas.

Con nueve fábricas dedicadas al tabaco de exportación y una a la producción nacional, el ritmo de trabajo que impone el proceso de torcido y terminado sería casi imposible si dependiera solo de la electricidad del sistema nacional.

Sin embargo, aún quedan inconvenientes por resolver. “Necesitamos la electricidad no solo para las luces, tenemos equipos eléctricos que no podemos conectar con los paneles —señaló Agramonte Mora—. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el escaparate que no es más que una cámara refrigerada donde reposan los tabacos confeccionados para controlar la humedad, temperatura y disminuir el riesgo de plagas.

Las cámaras refrigeradas contribuyen a la calidad final de los tabacos.

“Aunque se implementan estrategias para abrir lo menos posible los escaparates, la falta de fluido ha afectado algunas unidades que luego no cumplen con las características para ser exportadas”.

Otro de los avatares que impone la energía solar es la operatividad de los sistemas. Al respecto, la directora de la empresa apuntó: “Son muy sensibles y no se pueden sobrecargar. En cada instalación nuestra capacitamos a varios trabajadores y miembros de los consejos de dirección para su manipulación. Estas personas son las encargadas de advertir cuándo se puede utilizar y cuándo no”.

En materia de energía la empresa ha dado otros pasos importantes. La entrada de un carro eléctrico les permite trasladar las capas desde el Centro de Procesamiento y Distribución hasta las unidades productoras sin depender de asignación de combustible.

De trabajar solo algunas horas cuando había corriente, ahora las fábricas espirituanas en las que se producen tabacos de marcas y surtidos nacionales, han pasado a las tradicionales y largas jornadas de trabajo.

Es mucho lo que está en juego, la entrada de las tan necesarias divisas al país por la exportación, pero también el salario de cientos de trabajadores que hoy agradecen al sol el poder ganar el sustento económico familiar.