Energías renovables para oxigenar la agricultura espirituana

Todo el sistema tabacalero con la Empresa de Acopio y Beneficio, Tabaco Torcido y Tabaco en Rama puntean en este programa. (Foto: Facebook)

Diversos tipos de energía renovable aplica hoy el sistema de la Agricultura a fin de mantener las producciones fundamentales y la vitalidad de no pocos servicios, en medio de un complejo escenario

Sumado a las novedades y por las amplias posibilidades que les ofrece, el sector incrementa el uso de la energía fotovoltaica a través de paneles solares.

Según Jorge Félix Lazo García, energético de la Delegación Provincial de la Agricultura, al liderazgo de la rama tabacalera de manera general se han sumado otras entidades y dependencias. “Todo el sistema tabacalero con la Empresa de Acopio y Beneficio, Tabaco Torcido y Tabaco en Rama puntean en este programa, que incluye casi todos los establecimientos, las escogidas particulares, los combinados, los despalillos y las sedes de las entidades. A ellos se añade la Empresa de Acopio, que acaba de montar su sistema con unos 15 kilowatts”.

Mencionó también el caso de la Empresa Pecuaria Venegas, “un ejemplo en el montaje de esa fuente con casi todas sus unidades protegidas por sistemas fotovoltaicos, al tener instalados unos 270 kilowatts en vaquerías, almacenes, talleres y centros de novillas”.

Como parte del programa, también se ha introducido el uso de bombas con paneles solares que impactan en los sistemas de riego de unas 60 hectáreas y el abasto de agua a más de 2 200 cabezas de ganado.

“Contamos con 126 bombas con paneles solares en toda la provincia y existe un proyecto para este año seguir incrementando esa variante. Ara este año el propósito es montar 41 de las cuales ya se han montado 25 en el primer trimestre. Ello no incluye lo que se hace en la rama tabacalera, con un programa aparte que beneficia también la producción de alimentos”.

En ese sentido, destacó que la Empresa Managuaco, al igual que la de Venegas, trabaja en un proyecto integral que incluye el montaje de bombas y de biodigestores. “Se gesta en coordinación con la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y en parte va dirigido a sustituir el abasto de agua en pipas, ya en abril se espera una respuesta fuerte en esa dirección”.

Otra de las variantes es el fomento del uso de molinos de viento, estructuras que convierten la energía del aire en electricidad. “Hoy tenemos un parque de más de 700 molinos en todo el sistema de la Agricultura, que comprende bases productivas y empresas. Este año nos proponemos recuperar 70 de los que están inactivos por diferentes causas”.

Subrayó que esta constituye una fuente importante para el abasto de agua a la ganadería en las fincas y las empresas donde se benefician unas 13 180 cabezas y se abastece un área importante de cultivos varios.

Aunque no con el alcance de años anteriores, otra fuente renovable de energía que se aplica en el sector son los biodigestores. “Este programa cobró fuerza hace años al punto de llegar a contar con unos 300, pero estos funcionan a partir de la materia orgánica que genera la excreta del cerdo y la inmensa mayoría estaban montados sobre el convenio porcino; si bien existen como construcción en sí, al disminuir la crianza de estos animales ha fallado esa materia prima y solo funciona un número reducido. A pesar de ello, es un programa por el que tenemos que seguir apostando.

“Hay empresas como las mencionadas que lideran, pero en todo el sistema se trabaja. Las fuentes renovables, más que una alternativa, constituyen una garantía para subsistir y desarrollarnos”, puntualizó Lazo García.