Eriel Sánchez: de sancionado en Cuba a mánager en Nicaragua (+fotos)

Luego de un tiempo alejado del béisbol, el espirituano dirigirá un equipo nicaragüense durante el campeonato profesional de esa nación, que comienza en diciembre

Foto: Alien Fernández/ Escambray

Ni en sus sueños más sublimes ni en sus pesadillas más cruentas Eriel Sánchez León lo vio venir. Ya el espirituano se encuentra en Nicaragua para dirigir la franquicia Tigres de Chinandega durante el campeonato profesional de ese país desde los primeros días de diciembre.

Llevó en su equipaje una experiencia de 25 Series Nacionales como jugador, varias incursiones en la selección nacional, con la que ganó el oro olímpico en Atenas 2004 y la plata en el Primer Clásico Mundial, además de diversas medallas en diferentes eventos. También como timonel de los Gallos, del equipo Sub-23, que ganó la única presea de Sancti Spíritus en esos torneos nacionales en el 2019, y del conjunto cubano en la Copa Mundial Sub-23 de 2021 en México.

Pocas horas antes de su partida, dialogamos sobre la carga de ese palmarés, el nuevo desafío y otros pesares que, hace poco más de un año, nos llevaron al mismo butacón. Lo encuentro ensimismado en el celular, desde donde se sumerge en terreno nicaragüense: busca información y estadísticas sobre jugadores, liga, club; habla con quienes compartirá la dirección del elenco, planea preparaciones, estrategias.

Se le advierte entusiasmado. También preocupado, estoico, feliz. La confusión de emociones es lógica. En términos prácticos, está en pie la sanción que lo separó del sistema competitivo del béisbol cubano por un lustro tras el incidente con el comisario Miguel Rojas en el estadio José Antonio Huelga.

El suceso le marcó la vida. Por eso, este tránsito de sancionado a director, por primera vez, del béisbol profesional en un ambiente distinto al que se desempeñó por años, lo sacude y fuerte, cuando aún no logra deshacerse de todos los demonios.

“En lo personal es algo gratificante, que me llena de mucho orgullo y compromiso. Que en otro país me tengan en cuenta para dirigir béisbol profesional lo veo como algo relevante. Es un desafío bastante riguroso, mas siempre me han gustado los retos y enfrentarlos para uno medirse, ver de qué está hecho. También es algo que conozco. Con algunas transformaciones y compromisos de otra envergadura, pero béisbol al fin”.

El examen es mayúsculo. De lugares cimeros en diferentes campeonatos, los Tigres fueron al sótano. Y ahora lo nicas querrán que vuelvan al estrellato de la mano de un “extraño”. “Desde que me dieron la tarea he estudiado, han sido campeones, subcampeones y es un equipo que gusta y constituye referencia en el béisbol nicaragüense. El reto es fuerte porque siempre desde que llego a un elenco me comprometo a clasificar. En Cuba traté por todos los medios de hacerlo y ahora no será distinto: es un compromiso sacar ese equipo del sótano y ponerlo donde siempre lo han querido ver. Vamos a trabajar para que suceda.

“Lo más interesante es que se me dio la confianza de cumplir esa tarea. Con los directivos que he conversado lo que me satisface y me llena de fuerza es que lo que más piden es lo que más sé hacer: disciplina y entrega. En eso me enfocaré porque, a diferencia de nuestra pelota, en la que el mánager tiene que encargarse a veces hasta de lo administrativo y otras cosas, allí solamente me concentraré en dirigir, porque hay otras personas que están encargadas de ponerte en la mano lo que necesitas”.

Dirigirás hombres que nunca has visto. ¿Qué tanto conoces de esos peloteros? ¿Qué preocupación te genera?

“Tengo sus nombres, el rendimiento y las estadísticas, que a veces son hasta frías. Pero lo más factible es que llego mucho días antes de que empiece el campeonato y puedo hacer un plan de entrenamiento de tres a cuatro semanas para poder revisar estas estadísticas y ver lo que es el oficio y así poder ir evaluando a cada uno de ellos y conociéndolos no solamente por sus averages, sino por el tipo de persona, su parte psicológica, el enfrentamiento a las tareas”.

¿Y sobre la dirección?

“He tenido comunicación, primero, con el gerente y el administrador y a la hora de que me entregue el roster del equipo, ya con el coach de banca y todos los entrenadores a los que les he ido pidiendo su posible esquema de trabajo, que ya estudio y evalúo. Desde Cuba he pedido asesoramiento para ver qué podemos ajustar y desde mi experiencia y con la de ellos adecuarlo a lo que queremos con ese equipo”.

GESTACIÓN DEL CONTRATO

Sobre cómo llegó esta propuesta, apunta Eriel: “El gerente del equipo jugó en la misma etapa que yo, fue un excelente cerrador del equipo de Nicaragua. Estaban buscando un director porque querían hacer cosas nuevas con los Tigres de Chinandega; ya tenían una experiencia con Jorge Fuentes, Germán Mesa, y pensó en un director cubano; así, creyó en la posibilidad de que fuera yo la persona que pudiera traer transformaciones en una franquicia que siempre ha sido insignia del béisbol nicaragüense”.

Peso de más para sus espaldas y confianza con los ojos cerrados en que podrá cambiar la realidad. “Los retos de transformar son mucho más agradables que los de continuar. Es fácil coger un equipo campeón y seguir una tarea, una estrategia. Sin embargo, asumir uno en el punto en que está Chinandega es hacer una nueva estrategia, convertirla en un nuevo proyecto y que este traiga un excelente resultado”.

Suena un poco raro que un país se interese por un director de una pelota que, como todo el mundo sabe, no está en su mejor momento…

“Que el béisbol nuestro no esté en un gran momento no quiere decir que no existan buenos directores y buenos peloteros. Se ha demostrado que pueden existir y hacer el trabajo con creces”.

Por toda la connotación del caso, que en su momento colapsó hasta las redes sociales, no es secreta la sanción que le impuso a Eriel la Comisión Nacional de Béisbol, la misma que ahora, Federación incluida, concede la aprobación para un contrato extranjero. “No existió ningún tipo de inconveniente. En realidad, sigo siendo entrenador y pertenezco a la Academia Provincial, pero esto es un contrato como un ciudadano normal que está en un centro de trabajo equis y se le da la oportunidad de hacerlo en otro lugar, en otro país, siempre y cuando no haya existido una medida que diga que no pueda salir al exterior. En el caso mío, solamente limita ejercer como director de un equipo de béisbol en Cuba, pero no que pueda hacerlo como un trabajador de ese deporte en cualquier otro lugar del mundo”.





Eriel integró la nómina de los Gallos durante 25 años.

DEMONIOS SIN EXORCIZAR

De saberlo, Nicaragua lo sabe. Así y todo, confió en él. “Mira, uno vive con la conciencia siempre un poco tocada. Como dije en aquella entrevista cuando los sucesos, no quería que sucediera eso. Una y mil veces no solo maldigo y me retracto de cada cosa, de cada momento de aquello que no tenía que haber sucedido con un compañero de trabajo y nunca me he sentido orgulloso de eso.

“Soy consciente de que cuando desde otro país se acercan a uno para hacer esta contratación tienen la posibilidad de investigar de una manera u otra la dimensión del suceso. Eso fue lo que hizo la Federación Nicaragüense y que me haya tenido en cuenta, luego de la investigación, quiere decir que uno no está tan incriminado. Ellos, al parecer, valoraron que fueron cosas que pasan en un momento de calor entre dos compañeros que sobrepasaron los límites de la amistad”.

Y en este punto, la memoria, que conserva cada detalle de aquel instante funesto, lo revuelve todo y trata de exorcizar los demonios. “Siempre he estado y estaré en la mayor disposición de que un día pueda conversar con el compañero Rojas y limar lo que pasó para que así la vida nos siga dando la posibilidad de enfrentar otras tareas sin tener un reclamo de nadie. A pesar de lo sucedido a él, para mí fue más duro porque mi golpe, sin mano y sin nada, fue mucho más fuerte porque fue moral. No albergo rencores dentro. Soy una persona a la que le gusta tener buena vibra, buen ambiente y la conciencia tranquila y pienso que en algún momento, como mismo lo han hecho los federativos de Nicaragua y otros, se reconozca que el error no es tan grave”.

En este tiempo de “sanción interna”, Eriel siguió pensando en béisbol. “Me enfoqué en otras tareas que no tienen nada que ver con el deporte y así y todo seguí pensando en él. No es secreto que para subsistir y seguir adelante hice un proyecto como trabajador por cuenta propia en la esfera del comercio y desde allí pensé en ayudar, sobre todo a parte de los jubilados del deporte. Eso lo agradeceré siempre al béisbol, por permitirme ser una mejor persona y enmendar cualquier error que haya cometido y tratar de contribuir en bien para que las cosas buenas se vean más grandes que las malas”.

A propósito, ¿cómo queda ese proyecto?

“Al ir a Nicaragua a cumplir la tarea, este queda en manos de mi esposa, incluida la facilidad de pago para nuestras glorias del deporte, así como otras ayudas. Estaré fuera solo tres meses en una nueva tarea, pero mi alma, mi vida y los sentimientos de seguir apoyándolos se quedan acá”.

DE SANCIONADO A DIRECTOR PROFESIONAL

Sentado en este mismo lugar y antes de conocer la sanción que te impondrían, renunciaste a la dirección del béisbol. ¿Y esto ahora?

“En aquellos momentos, al tercer día del incidente y con las redes sociales con una efervescencia que no podría explicar, puedes imaginar cómo estaba en el orden emocional… Hoy se me está abriendo un nuevo camino, una nueva oportunidad. Y no voy a desmentir que en aquel momento dije que no iba a dirigir más. Lo dije porque pensé que podía venir una sanción de tantos juegos, tantas subseries, o incluso una serie, no la que me vino, que obligatoriamente me sacó del béisbol. Hoy puedo decirle al mundo entero, hasta a las direcciones del deporte en Cuba, que cuando las cosas sean como tienen que ser y luego de regresar de Nicaragua estaré con la esperanza de que tengan en cuenta una reevaluación de las sanciones, tanto la mía como la de Rojas y nos den la libertad de moralmente sacarnos eso de arriba. Es lo que más quiero en la vida”.

¿Hablas incluso de dirigir a los Gallos?

“Sí; de evaluarse todo eso, sí podríamos pensar en volver, porque en realidad no solo ir a Nicaragua es lo que me está dando la fuerza de de repensar lo de no querer dirigir; es que escucho la radio y ver a mi equipo jugando me da la fuerza de que un día me den la oportunidad y pueda volver a servirle para que logre ese resultado o uno mejor”.

De sancionado a director en el béisbol profesional. ¿Un premio de la vida o una posibilidad de redención?

“No podría decir que un premio porque, te repito, aquello fue algo lamentable. Lo veo más como una oportunidad que se me da para reconocer que hay que tomar más precaución, más medidas para que no sucedan esas cosas. Es una enseñanza y una experiencia”.

Antes de partir estás tomando conocimientos, ¿calma también?

“Sí, claro que sí. He tenido tiempo para estudiar cada momento de mi vida en el béisbol, tanto como pelotero como director. Eso te trae a la memoria cosas que uno las volvería a hacer miles y miles de veces más, aunque se hayan visto feas, pero hay cosas que no quisiera hacer nunca más porque no las veo bien.

“Sentarme en esta butaca todos los días a meditar me ha enseñado a ver que tengo que ser no más ecuánime ni más sereno, como dice la gente, sino más inteligente, de que tengo que concentrarme en dirigir el béisbol, de aportarle y ayudar a los atletas a que consigan un objetivo y no ser uno el que quiera hacerlo de un brinco. Eso me ha enseñado la vida. No es un problema de temperamento, porque si no hubiera cometido ese error nadie me hubiera cuestionado por mi temperamento, porque a todo el mundo le gustaba en el sentido de dirigir, de incentivar, disciplinar, educar y buscarle al atleta el esfuerzo máximo para que dé su resultado; en fin, son golpes que uno recibe para que aprenda más”.

Y concluye con un hálito de esperanza. “Creo que los grandes directores como Jorge Fuentes, Carlos Martí, Alfonso Urquiola o el difunto Higinio Vélez también tuvieron sus percances y tropiezos, pero veo en ellos el futuro de lo que yo un día quisiera ser”.