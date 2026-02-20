Espacio Manaca, la oportunidad de soñar en grande (+fotos)

En lo que fue la antigua enfermería de esclavos avanza, gracias a un proyecto de cooperación internacional, la reconstrucción de un edificio que va a cambiarles la vida a los vecinos de esta comunidad en medio del Valle de los Ingenios

Las labores avanzan en la emblemática edificación de Manaca Iznaga. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Lo que apenas comienza a gestarse como uno de los proyectos de intervención de mayor alcance en el Valle de los Ingenios, la antigua enfermería de esclavos del sitio Manaca Iznaga, ya cuenta con autonomía energética.

Sobre la cubierta del parqueo construido a un costado del edificio —hoy casi en ruinas— se acomodan los 24 paneles fotovoltaicos ya instalados que van a asegurar la funcionalidad del futuro centro de gestión sociocultural, como resultado de la cooperación internacional y de la voluntad de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios por preservar el pasado en la tercera villa de Cuba.

Maikel Contreras estuvo al tanto del montaje de los paneles y de la seriedad con la que un grupo de operarios y técnicos de la mipyme TCapacitrón asumió el trabajo.

Como directora de la escuela primaria Pablo Pérez Cabrera, de la comunidad de Manaca Iznaga, reconoce los beneficios, para el bien colectivo y en particular los niños del plantel, que significa disponer de esta fuente renovable de energía.

DE ANTIGUA ENFERMERÍA DE ESCLAVOS A CENTRO SOCIOCULTURAL

En lo que fue la antigua enfermería de esclavos de uno de los ingenios con mejores zafras y ganancias de la industria azucarera cubana recupera su prestancia un edificio testigo de un capítulo trascendental de la historia de la esclavitud y que una vez restaurado, contribuirá a la educación, sensibilización y formación de capacidades de los habitantes del asentamiento rural, a solo 15 kilómetros de la ciudad más colonial de Cuba.

Se trata del primer proyecto de cooperación internacional que rebasa los límites del Centro Histórico para beneficiar a otro de los sitios con valor patrimonial de Trinidad, su legendario valle.

Para los niños de la escuela primaria Pablo Pérez Cabrera el proyecto ha traído también singulares beneficios.

Para la ejecución de esta iniciativa se dispone de 725 640 euros provenientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entregados a la Organización No Gubernamental Arquitectura Sin Fronteras, de la demarcación de Andalucía, España.

Asumir la rehabilitación de un edificio histórico en medio de tantas limitaciones resulta todo un desafío. En ello coincide José Negrín, responsable de esta organización y director del proyecto de cooperación que se ejecuta en Manaca.

“En las circunstancias del país, el edificio tiene que ser sostenible, sostiene. “Se ha priorizado entonces la instalación de los paneles solares y la recuperación de un pozo que puede aportar agua potable”

Avanzan, además, otras labores en las que se emplean a fondo los trabajadores contratados por la mipyme Todo Madera y que no son más que los propios vecinos de la comunidad, agradecidos por la posibilidad de un empleo. Efrén Ortiz Amaró, jefe de obra del emprendimiento, confirma el compromiso de cumplir los plazos previstos por las partes.

En estos momentos, comenta, se trabaja en la limpieza y consolidación estructural del edificio que para su rehabilitación definitiva demanda de un volumen considerable de recursos, algunos en proceso de importación como la madera que requiere la cubierta.

Para la dirección de Plan Maestro de la Oficina trinitaria constituye un proyecto social muy importante; de ahí la intención de apoyar su avance en medio de un contexto adverso.

“Vamos a rescatar el uso de técnicas y materiales de construcción tradicionales”, expone Yamilka Álvarez, directora técnica de la institución encargada de la salvaguarda del patrimonio edificado de la ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

El criterio de los vecinos residentes en el poblado se tuvo en cuenta desde que se gestó el proyecto y tras varios encuentros se concibió este espacio como el epicentro de la vida económica, social y cultural de Manaca Iznaga.

Los 24 paneles fotovoltaicos ya instalados van a asegurar la funcionalidad del futuro centro de gestión sociocultural.

UN PROYECTO PARA EL BIEN COLECTIVO

Como un centro para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este asentamiento se ha concebido Espacio Manaca, que le devolverá valor de uso a un inmueble de alta significación patrimonial.

Una vez puesto en manos de la comunidad, asegura el arquitecto español, corresponde a los especialistas de la Oficina del Conservador gestionar de manera efectiva la formación académica y cultural.

“La población interesada recibirá cursos de capacitación sobre temas afines a las actividades a las que dedican su vida; los niños tendrán espacio para consulta de libros y uso de computadoras; y se realizarán actividades culturales de todas las manifestaciones artísticas”, expone Lisa Robaina Acosta, especialista de Cooperación Internacional de la institución.

El proyecto pretende, en primer lugar, empoderar a hombres y mujeres que durante años han encontrado sustento en las labores artesanales. Es por ello que, en el área textil, afirma, se incursionará en el diseño de prendas de vestir y accesorios a partir de la fibra vegetal, así como la producción de alimentos con denominación de origen.

La autonomía energética es uno de los pilares del programa de reanimación para la comunidad.

“Un espacio destinado a la formación de capacidades, divulgación e interpretación del valle de los ingenios, que gestione cultura, agricultura, salud, deporte, turismo”, agrega José Negrín.

En Manaca Iznaga se vale soñar en grande; las primeras luces del renacer de un edificio que se sacude del olvido ya comienzan a brillar y sostienen los cimientos de la memoria que se abraza al futuro.