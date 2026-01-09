Espirituano Virgilio López Lemus, Premio Nacional de Literatura

El galardón se entregará de manera oficial al agasajado durante la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana a celebrarse del 12 al 22 de febrero de 2026

En el Centro Cultural Dulce María Loynaz, se dio a conocer hoy que el Premio Nacional de Literatura 2025 fue otorgado al poeta, ensayista, crítico literario y de arte, traductor, profesor universitario y destacado investigador literario cubano Virgilio López Lemus.

Tras evaluar las propuestas, el jurado, presidido por Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura (1994), e integrado por Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura (2001); Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura (2024); Alberto Marrero, poeta y escritor; y José Manuel Espino, narrador y crítico literario, anunció al galardonado.

López Lemus nació en Fomento, Sancti Spíritus, en 1946, y es Doctor en Ciencias Filológicas, y Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, por la Universidad de La Habana.

Trabajó en la Editorial Letras Cubanas, y ha sido profesor en varios centros docentes, entre ellos la Universidad de La Habana; además de ser Profesor Titular de la Facultad de Artes y Letras, y laborar como Investigador Literario Titular en el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba.

Entre otras organizaciones, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); Académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba; y socio de la Sociedad Económica de Amigos del País; destacándose por ser merecedor de altos reconocimientos como la Distinción por la Cultura Nacional e Hijo Ilustre de la provincia de Sancti Spíritus.

Junto a la enhorabuena, fuentes del Instituto Cubano del Libro (ICL) dieron a conocer, ademas, que el premio se entregará de manera oficial al agasajado durante la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana a celebrarse del 12 al 22 de febrero de 2026.

Dicho galardón es otorgado anualmente por el ICL y el Ministerio de Cultura de la República de Cuba (MINCULT), como testimonio del reconocimiento público a la obra de aquellos escritores que hayan enriquecido el legado de la cultura cubana en general y de su literatura en particular con el aporte de una obra literaria trascendente.