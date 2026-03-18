Espirituanos apuestan por carreras artísticas (+fotos)

Una decena de espirituanos optan por carreras de las especialidades del arte. (Fotos: Tomada de Facebook)

Más de 10 jóvenes realizan, por vez primera con tribunales integrados solo por profesionales de Sancti Spíritus, las pruebas que les permitirán ingresar a licenciaturas relacionadas con las artes.

Según el cronograma diseñado, durante toda esta semana se presentan a los diferentes exámenes, que tienen lugar en la Escuela de Arte Ernesto Lecuona, única institución de su tipo en la provincia.

“Es una opción que responde a la compleja situación que vive el país —explicó Marta Cuéllar Santiesteban, metodóloga de la Enseñanza Artística aquí—. Se dieron las orientaciones pertinentes, según las particularidades de cada facultad. Se trabaja con organización, control y ética”.





Los aspirantes espirituanos a ingresar en la Educación Superior optan por Conservación y Restauración, Museología, Teatrología, Actuación y Diseño Escenográfico.

“El requisito exigido es que tengan vencido el duodécimo grado. También se convocó a quienes laboran en instituciones culturales y puedan ingresar a la modalidad en el curso por encuentros”.

De acuerdo con la fuente, solo la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA), de la Universidad de las Artes (ISA), se negó a realizar las pruebas en tierra espirituana. Por tanto, los interesados deberán dirigirse hacia cualquiera de las filiales existentes en el país.