Espirituanos levantan sus voces por Venezuela (+fotos)

Se rindió merecido tributo a los 32 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint) que, en cumplimiento del deber, perdieron la vida en acciones combativas enarbolando la bandera de la solidaridad

Miles de espirituanos repudiaron la agresión fascista de los Estados Unidos y el secuestro de Maduro y su esposa Cilia Flores. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Como aquel glorioso 6 de enero de 1959, día en que la Caravana de la Libertad, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, entrara a esta ciudad, el parque Serafín Sánchez Valdivia, de Sancti Spíritus, fue testigo de la efervescencia de sus hijos, que alzaron sus voces en defensa del pueblo venezolano y su presidente constitucional Nicolás Maduro.

Con la presencia de Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en la provincia; Alexis Lorente Jiménez, gobernador del territorio; Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, entre otros dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, miles de espirituanos repudiaron la agresión fascista de los Estados Unidos y el secuestro del mandatario y su esposa Cilia Flores.

Además, se rindió merecido tributo a los 32 combatientes de las FAR y del Minint que, en cumplimiento del deber, perdieron la vida en acciones combativas enarbolando la bandera de la solidaridad.

“La voz de Cuba se suma a la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la exigencia de respeto al derecho internacional, recordando que la unidad latinoamericana es esencial para afrontar las presiones externas”, sentenció en la tribuna Julio Luis Jiménez López, miembro del Comité Provincial del Partido.

De este modo, Sancti Spíritus rememoró el histórico paso de las fuerzas rebeldes por este territorio en 1959, acontecimiento que esta vez se recuerda de forma diferente, al convertirse la conmoración en grito de unidad por Venezuela y la soberanía.