Estados Unidos intercepta 90 embarques de combustible a Cuba

Desde enero, Estados Unidos impide el suministro de combustible a la isla

Los embarques de combustible iban dirigidos a Enetec, una compañía en Cuba dedicada al comercio de gasolinas y lubricantes. (Foto: Internet)

Autoridades de Estados Unidos anunciaron el miércoles que interceptaron 90 embarques de combustible a Cuba, en medio del bloqueo petrolero contra La Habana.

Desde enero, Estados Unidos impide el suministro de combustible a la isla comunista de 9,4 millones de habitantes, lo que agravó la crisis energética que ya enfrentaba y que ha provocado prolongados apagones.

Los embarques de combustible iban dirigidos a Enetec, una compañía en Cuba dedicada al comercio de gasolinas y lubricantes, que Washington sancionó el 13 de julio pasado.

Del total de envíos, 71 fueron ubicados en Port Everglades en Florida y el resto en el puerto de Houston, en operaciones que iniciaron a comienzos de septiembre.

«Estos 90 envíos fueron documentados para ser enviados al gobierno de Cuba por medio de una entidad que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos», dijo en rueda de prensa José Figueroa, agente de la oficina de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En respuesta, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, sostuvo que es «ilegal» que Estados Unidos amenace con represalias a quienes exporten combustibles a Cuba.

«Es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba», señaló en una publicación en Facebook.