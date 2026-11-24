El Instituto Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera Rodríguez de la provincia acogerá a los participantes en varias modalidades, del 30 de noviembre al 5 de diciembre

Los concursos nacionales dan el pitazo de arrancada al ciclo olímpico 2027.

Del 30 de noviembre al 5 de diciembre tendrán lugar en todo el país los concursos nacionales de conocimientos para el nivel educativo preuniversitario, que se realizarán en varias modalidades, desde los exámenes tradicionales hasta los convocados en línea.

Las especialidades evaluadas en estos concursos serán Matemática, Física, Química, Biología, Geografía, Informática, Inglés, Español e Historia. Además, como novedad, se sumarán las especializadas en el área de las ciencias de la tierra y el cambio climático.

El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez será la institución educativa encargada de acoger en Sancti Spíritus los concursos nacionales, como centro rector de los mismos.

«Tendremos entre los invitados especiales a estos concursos a los estudiantes de noveno grado que integran la matrícula de la vocacional espirituana, jóvenes talentosos que ya vencieron satisfactoriamente los concursos provinciales y que, de obtener resultados similares en los nacionales, continuarán avalando el excelente trabajo del colectivo docente que compone nuestro centro educativo», precisó el máster en Ciencias Dunierky Díaz Medina, director de la institución.

También es válido destacar que con estos concursos da inicio el ciclo olímpico 2027 y comienza, de esa forma, la selección y preparación de los educandos que representarán a Cuba en eventos de esta índole a escala global.

En estos certámenes Sancti Spíritus ha obtenido excelentes dividendos en los últimos años, razón por la cual se mantiene en el sexto lugar a nivel de país.

«Estos resultados son el fruto del intenso quehacer que, desde la vocacional espirituana, llevamos a cabo y, por supuesto, del proyecto territorial como estrategia de la atención a las ciencias naturales y exactas con respecto al talento académico, que constituye para nosotros una prioridad», concluyó Díaz Medina.