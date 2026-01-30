Estudiantes espirituanos participan en la Copa Inter-IPVCE

La Copa Inter-IPVCE pone a prueba el conocimiento de más de treinta estudiantes espirituanos, quienes, además, tienen la oportunidad de socializar resultados académicos y experiencias con otros educandos de todo el país

Más de treinta estudiantes espirituanos participan de forma online en la Copa Inter-IPVCE. (Foto: Facebook)

Desde el pasado lunes más de treinta estudiantes desde noveno hasta duodécimo grado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus participan en la Copa Inter-IPVCE, que se lleva a cabo en la modalidad online hasta el próximo 30 de enero.

Evento donde los educandos ponen a prueba los conocimientos adquiridos en las disciplinas de matemática, física, química, biología, geografía, astrofísica, informática, ciberseguridad, cambio climático y ciencias de la tierra.

El máster en Ciencias Miguel Castellanos Hernández, jefe del Departamento de Educación Preuniversitaria en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus, precisó que: “Los principales objetivos de este evento son la comprobación de los conocimientos adquiridos por los concursantes durante su etapa de preparación, además de la socialización de experiencias y resultados académicos, siempre oportuna, con otros educandos del resto de los IPVCE de Cuba”.

Además, esta competición fortalece la preparación de los estudiantes en las diferentes disciplinas y sirve como antesala ante la inminencia de los concursos nacionales que tendrán lugar en los próximos meses.

“También, la Copa Inter-IPVCE supone una gran oportunidad para los jóvenes de entre trece y quince años, quienes compiten y se ponen a prueba, por primera vez, en eventos de esta índole”, puntualizó Castellanos Hernández.