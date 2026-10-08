Etecsa restablece varios servicios tras afectaciones energéticas

La entidad precisó que se mantiene la evaluación del comportamiento de los sistemas y plataformas, mientras continúan las labores de recuperación

Etecsa señaló que la navegación por datos móviles no sufrió interrupciones durante la contingencia, aunque se registraron afectaciones en la gestión de servicios asociados.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, informó este miércoles que fueron restablecidos ya varios servicios afectados por problemas energéticos ocurridos el 5 de octubre, tras acciones ejecutadas junto a la Empresa Eléctrica de La Habana y otras instituciones.

La entidad precisó desde su perfil en la red social Facebook que se mantiene la evaluación del comportamiento de los sistemas y plataformas, mientras continúan las labores de recuperación.

Etecsa señaló que la navegación por datos móviles no sufrió interrupciones durante la contingencia, aunque se registraron afectaciones en la gestión de servicios asociados.

La compañía destacó que sus especialistas y técnicos mantienen el compromiso de garantizar la vitalidad de las telecomunicaciones en el país, pese a las limitaciones energéticas.

Como parte de las medidas de respaldo, se avanza en la instalación de paneles fotovoltaicos en centros principales de cabeceras municipales, con el objetivo de aprovechar la energía solar para sostener los sistemas de telecomunicaciones.