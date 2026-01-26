Ferry se hunde en el sur de Filipinas: 18 muertos y 24 desaparecidos

El ferry transportaba a más de 350 pasajeros y tripulantes

Las autoridades afirman estar investigando la causa del hundimiento. (Foto: Internet)

Al menos 18 personas pierden la vida después de que un ferry que transportaba a más de 350 pasajeros y tripulantes se hundió en aguas de la costa sur de Filipinas.

Los equipos de búsqueda han rescatado a 317 personas a bordo del barco ‘M/V Trisha Kerstin 3’, y al menos 24 siguen desaparecidas, según la Guardia Costera de Filipinas.

El barco, que es a la vez un ferry de carga y pasajeros, se dirigía desde el puerto de Ciudad Zamboanga, en el sur de la isla austral de Mindanao, a la isla de Joló cuando emitió una llamada de socorro a la 01:50, hora local de este lunes, (17:50 GMT del domingo).

Las autoridades afirman estar investigando la causa del hundimiento. Filipinas, un archipiélago de 7100 islas, tiene un largo historial de desastres marítimos relacionados con transbordadores interinsulares.

Según el relato de algunos supervivientes, las aguas de la zona estaban agitadas en ese momento.

El mal mantenimiento y la sobrecarga han sido los culpables de accidentes de ferry en el país. A pesar de ello, muchos filipinos siguen viajando en ferry debido a sus bajos costos.

En mayo de 2023, 28 personas murieron tras el incendio de un ferry de pasajeros. Entre las víctimas mortales se encontraban tres niños, entre ellos un bebé de seis meses. El año anterior, al menos siete personas murieron tras un incendio en un ferry de alta velocidad que transportaba a 134 personas.