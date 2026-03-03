Fiscalía General instruye cargos por intento de infiltración

Para los seis participantes en el intento de infiltración por la región central con fines terroristas se dispuso la medida cautelar de prisión provisional, precisó la institución en nota informativa

La Fiscalía General de la República continúa actuando con firmeza en defensa de la legalidad y la seguridad de todos los cubanos. (Foto: Cubadebate)

La Fiscalía General de la República informó hoy que controla el proceso penal radicado por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, para investigar el intento de infiltración ocurrido en la mañana del 25 de febrero en la zona norte de Villa Clara, con el propósito de realizar actos terroristas.

Seis imputados fueron instruidos de cargo por delitos de terrorismo previstos en el Código Penal, y se dispuso la medida cautelar de prisión provisional, precisó la institución en nota informativa.

Afirmó que velará por el respeto a los derechos y garantías consagrados en la Constitución y las leyes, asegurando el cumplimiento del debido proceso.

Concluidas las investigaciones, se adoptarán las decisiones procesales correspondientes, en conformidad con el marco legal vigente.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país, concluyó.