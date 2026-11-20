La primera producción industrial, de unas cien toneladas de LC3, tuvo lugar en la fábrica espirituana de Siguaney, en agosto de 2013, a partir de lo cual creció el interés de especialistas y empresarios de todo el mundo por este tipo de cemento

En la Fábrica de Siguaney, en la provincia de Sancti Spíritus, se produjeron de manera industrial, las primeras toneladas de LC3. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

La producción del cemento, a partir de la mezcla de arcilla calcinada y piedra caliza, (LC3, por su sigla en inglés), concebida a partir de la colaboración entre científicos de Cuba, Suiza y la India, ha sido clasificada en el reciente informe del Foro Económico Mundial, en el lugar número uno de la lista de las principales tecnologías emergentes para la salud del planeta.

Uno de los autores principales, el doctor en Ciencias villaclareño José Fernando Martirena Hernández, profesor de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, declaró a la prensa que este constituye un gran reconocimiento para el grupo de expertos que han laborado en el desarrollo de esa innovación a escala mundial, la que ya se implementa en varios países.

El cemento de arcilla calcinada con piedra caliza se originó a partir de una investigación en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza, a través de la colaboración entre esa institución y la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), donde se realizaron los primeros estudios, los cuales demostraron que esa tecnología podía lograr una resistencia y durabilidad comparables a las del cemento convencional, reduciendo significativamente las emisiones de CO2.

La primera planta piloto creada en el mundo para la producción del cemento LC3, se encuentra en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. (Foto: Freddy Pérez Cabrera)

Al respecto, el informe presentado recientemente en Ginebra, Suiza, en el Foro Económico Mundial puede leerse que: «LC3 procesa la caliza y la arcilla de forma diferente y reduce la necesidad de procesamiento a altas temperaturas, disminuyendo así las emisiones derivadas de la construcción de carreteras, puentes, viviendas y otras infraestructuras».

Como se conoce, el cemento es una de las mayores fuentes de emisiones de carbono a la atmósfera, ante cuyo reto, los científicos se plantearon la disyuntiva de reducir de manera significativa el clínker, como principal responsable de la contaminación medioambiental en el proceso de fabricación del producto, sustituyéndolo por arcilla calcinada y piedra caliza.

La primera producción industrial, de unas cien toneladas de LC3, tuvo lugar en la fábrica espirituana de Siguaney, en agosto de 2013, a partir de lo cual creció el interés de especialistas y empresarios de todo el mundo por este tipo de cemento, que el pasado año alcanzó cerca de 50 millones de toneladas obtenidas en varios países del mundo.

En la actualidad, existen cerca de 60 plantas en todo el planeta que ya producen, o se están preparando para producir, cemento de arcilla calcinada y piedra caliza.

Se estima que el incremento en la producción de LC3 generará un ahorro potencial de unos 100 millones de toneladas de CO2 en los próximos años, una cifra que podría duplicarse o triplicarse en el futuro, con lo cual se favorecerá la protección del medio ambiente.