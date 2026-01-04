Gallos y Cocodrilos chocarán en play off de la pelota cubana

Los yayaberos, ubicados definitivamente en la séptima plaza de la tabla de posiciones, esperaban por la definición del segundo puesto, por el que optaban los yumurinos y los Cachorros de Holguín, equipo este último que cayó derrotado este domingo por los Vegueros de Pinar del Río

Tras la recuperación de la mayor parte de los juegos aplazados con posible incidencia en la clasificación rumbo a los cuartos de final, los Gallos espirituanos conocieron oficialmente este domingo que los Cocodrilos de Matanzas serán su rival en la primera ronda de los play off de la Serie Nacional de Béisbol.

Los yayaberos, ubicados definitivamente en la séptima plaza de la tabla de posiciones, esperaban por la definición del segundo puesto, por el que optaban los yumurinos y los Cachorros de Holguín, equipo este último que cayó derrotado este cuatro de enero por los Vegueros de Pinar del Río tres carreras por dos.

Con ese revés holguinero, los matanceros consiguieron oficialmente la segunda plaza, que además de la oportunidad de enfrentar a los Gallos, le garantiza el acceso directo a la venidera Liga Élite, junto a los clasificados Leñadores de Las Tunas.

El otro encuentro de play off que quedó definido este domingo es el de los Cachorros y los Cazadores de Artemisa, ocupantes del sexto escaño de la tabla, que se suma al ya conocido duelo entre los Huracanes de Mayabeque (cuartos) y los Industriales de la capital (quintos).

Ahora solo resta por conocerse el rival de los líderes de la campaña, Las Tunas, que esperan por la definición del octavo clasificado, por el que mantienen opciones Pinar del Río (con 40 triunfos y ya con su calendario vencido) y los Leopardos de Villa Clara, obligados a triunfar en los ocho partidos por disputar para lograr desplazar a los Vegueros.