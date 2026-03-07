Germán Mesa: “Hacemos las carreras y el pitcheo debe aguantar”

Gracias a la gentileza de las nuevas tecnologías y a la amistad que nos une, el mentor cubano Germán Mesa accedió a responder unas preguntas que quizás pudiera haber realizado este periodista en la conferencia de prensa tras concluir la primera presentación de Cuba con victoria 3-1 sobre Panamá, en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Aquí las respuestas tal y como nos las dio el otrora torpedero de equipos capitalinos y nacionales. En muchas se esclarecen las dudas o interrogante del más fiel de los seguidores a las bolas y los strikes, que buscaron las mil variantes para ver en vivo el debut de nuestro conjunto en el máximo evento universal de las bolas y los strikes.

¿Qué considera pudo haber pasado de la mitad del juego hacia delante cuando nos llegaron a retirar 13 hombres de manera consecutiva y el equipo cubano bajó en algo el ritmo del primer tercio?

“Eso es parte del béisbol, ganábamos 3-0 y con esas carreras tocaba a los lanzadores aguantar. Sigo pensando que estos torneos son de pitcheo y defensa y las carreras que podamos hacer hay que tratar de conservarlas. El pitcheo hizo un buen trabajo, diría que excelente hoy, y la defensa se comportó a la altura. Por tanto, no era de preocuparse porque nos retiraran 13 hombres consecutivos, porque eso sucede en el béisbol, son cosas que pasan en este tipo de evento y encontrarle explicación es muy difícil”.

¿Se siente más satisfecho con el pitcheo que con la ofensiva, pendiente todavía de producir más carreras? ¿Seguirás la estrategia de los lanzadores intermedios y uno para cada entrada en el último tercio con Raidel Martínez como matador?

“Sí, esa será la filosofía del manejo del pitcheo. Tratar de que cada uno cumpla su rol y esperamos que pueda suceder así en todo el campeonato. Hacemos las carreras que se pueden fabricar y luego el pitcheo se encargaría de aguantar esa situación. Pienso seguir con abridores, intermedios, preparadores y cerradores, de la manera que trabajamos con Panamá. Por supuesto, siempre que nos los permita el juego de pelota. Eso es una línea a seguir”.

¿Habrá cambios en la alineación después de verse mal Arruebaruena y Moas Jr, sobre todo en cuanto al tacto y teniendo en cuenta que hay jugadores de cambio para reemplazarlo? ¿Mantendrás la filosofía de que alineación ganadora no se cambia?

“En cuanto a los cambios en la alineación hay que tener en cuenta que son jugadores que aportan mucho dentro del equipo con su experiencia. Hoy tuvieron un día malo, pero esperamos que para el próximo juego el rendimiento de ellos sea diferente.

“El caso de Moas es un jardinero izquierdo natural y estamos apostando por defensa. En todo el recorrido anterior que hemos tenido hemos probado en los jardines a casi todos los inicialistas y no hemos tenido buen resultado con eso. Moas, aunque novato, ha tenido un buen rendimiento y hoy lógicamente, pienso yo que haya estado un poco tenso, que es algo normal para un debutante al salir a un torneo de este calibre. No estuvo bien a la ofensiva, pero para lo que lo estamos necesitando en estos momentos está haciendo el trabajo. Además, él va a batear. Estoy convencido de que va a producir”.

¿Qué impresión te dejan las primeras horas en esta nueva edición del Clásico Mundial sin casi prensa de los medios de comunicación de Cuba (por negativa del visado) y con la lógica tensión de avanzar a la siguiente ronda?

“No estar con la prensa cubana que estaba acreditada y que nos apoyaría es algo que nos golpea y sobre todo a los seguidores del béisbol en Cuba para que sepan lo que verdaderamente está ocurriendo aquí. No esperábamos hacer esta travesía sin ustedes, pero aún así, con todas las dificultades y problemas que estamos teniendo, vamos a seguir palante, estamos redoblando esfuerzos para conectarnos y sobre todo mantenerlos al tanto de toda la información del equipo cubano”.

¿Algún adelanto del pircher del domingo frentre a Colombia: Julio Lobaina o Denny Larrondo?

“Eso prefiero no contestarlo ahora, porque eso está en análisis todavía y no depende de Germán solamente, sino del colectivo técnico y del estudio del contrario”.

(Tomado de la página de Joel García en Facebook)