Germán rumbo al Clásico: una nueva generación aportará dinamismo y chispa para dar pelea

“Es un grupo de jugadores que tiene deseos de subir, de crecer, y además tiene el deseo de demostrar”, remarcó el mentor cubano al caracterizar el equipo que representará a la Mayor de Las Antillas

El Clásico no es solo una competencia, sino un escenario de revelaciones, considera Germán. (Foto: PL)

Germán Mesa valoró este jueves de manera positiva al equipo Cuba que dirigirá rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026, convencido de que una nueva generación aportará dinamismo y la chispa necesaria para salir a dar pelea.

En entrevista exclusiva a Prensa Latina, el timonel subrayó, además, que el plantel estará marcado por “esa mezcla de juventud, de muchachos jóvenes que se nos están incorporando al equipo”.

Para Mesa, esa savia nueva no es solo un relevo biológico, sino un impulso espiritual. “Le van a dar dinamismo al equipo, le van a dar la chispa esa que estamos necesitando. Son jugadores que lógicamente quieren ascender en su carrera”, explicó, dibujando a un grupo en plena ebullición, más movido por el deseo que por la fama.

El estratega fue claro al reconocer el contexto real del conjunto. “No tenemos muchos jugadores de renombre. No son superestrellas, apuntó, sin dramatismos, pero con honestidad».

Sin embargo, lejos de verlo como una debilidad, Mesa lo convirtió en bandera. “Vamos a tener hombres que quieren participar con Cuba, que van a estar jugando por su familia, por su gente. Que tienen todo el deseo de hacer las cosas”, insistió, como quien invoca una mística más poderosa que cualquier cartel de estrellas.

En su discurso, la palabra clave no es talento, sino hambre de triunfos. “Es un grupo de jugadores que tiene deseos de subir, de crecer, y además tiene el deseo de demostrar”, remarcó el técnico, convencido de que el motor emocional será determinante.

Desde su visión, el Clásico no es solo una competencia, sino un escenario de revelaciones y está convencido de que la exposición internacional puede marcar el destino profesional de varios de sus dirigidos.

Pero más allá de la proyección individual, Mesa apuesta al alma colectiva. “Con la actitud y motivación, yo pienso que nosotros vamos a salir adelante”, aseguró, colocando la fe en el comportamiento del grupo antes que en cualquier pronóstico externo.

El timonel también respondió a quienes dudan. “Independientemente de lo que piensan muchos aficionados pesimistas, que dicen que Cuba no tiene chance… no, no, Cuba no se va a rendir. Cuba va a salir a dar pelea con el equipo que tiene”, sentenció, con tono de manifiesto.

Y como filosofía de juego, dejó una de sus máximas más recurrentes. “En los torneos no siempre ganan los mejores, gana el que mejor juega”, recordó, al tiempo que explicó que en los entrenamientos buscan precisamente eso: “el juego colectivo, que cada uno se ponga en función del otro”.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026, sexta edición del torneo organizado por la MLB, se disputará del 5 al 17 de marzo, con rondas de grupos en Miami, Houston, San Juan y Tokio. Japón llegará como campeón defensor tras su victoria ante Estados Unidos en 2023.

Cuba integrará el Grupo A con sede en Puerto Rico, junto a Canadá, Panamá, Colombia y los anfitriones boricuas, en un escenario donde no habrá superestrellas en abundancia, pero sí —como promete Mesa— hambre de triunfos, deseo, juventud y una bandera que no sabe rendirse.

Despaigne jugará su quinto Clásico Mundial

Despaigne acumula siete cuadrangulares y es líder histórico en este renglón.

El slugger Alfredo Despaigne encabeza la nómina de Cuba anunciada este jueves de cara al Clásico Mundial de béisbol, pactado del 5 al 17 de marzo entrante.

A sus 39 años, el designado y jardinero cubano acudirá a su quinto torneo, para igualar al lanzador mexicano Oliver Pérez y al jugador de cuadro venezolano Miguel Cabrera como los máximos participantes en el certamen.

Despaigne acumula siete cuadrangulares y es líder histórico en este renglón tras intervenir en las versiones de 2009, 2013, 2017 y 2023, además exhibe un slugging de .732 en 21 partidos.

El fornudo bateador encabeza una selección nacional en la que repiten nombres como los lanzadores Liván Moinelo (Halcones de SoftBank) y Raidel Martínez (Gigantes de Yomiuri), protagonistas en la pelota profesional nipona, así como los ligamayoristas Yoan Moncada (Los Angeles Angels) y Yariel Rodríguez (Toronto Blue Jays).

La selección bajo las órdenes de Germán Mesa logró reunir a hombres afiliados a organizaciones de MLB, la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, otras lides del Caribe y de la Serie Nacional, precisó una nota de la Federación Cubana de Béisbol y softbol (FCBS).

A pesar de negativas de última hora, asociadas a diferentes causas, la FCBS indicó que las alternativas aplicadas por el colectivo técnico permitieron integrar una selección competitiva, con más afiliados al sistema MLB (10) que la asistente al Clásico anterior.

De acuerdo con la información compartida, las valoraciones que condujeron la inclusión del derecho Yariel Rodríguez tuvieron en cuenta que, además de su reiterado interés por integrar el equipo y la calidad que le respalda, cumplió lo acordado con las partes tras abandonar el contrato que amparaba su desempeño en Japón.

En la ruta preparatoria hacia el evento, Cuba desarrollará una base de entrenamiento en Nicaragua, que incluirá cuatro partidos en igual número de ciudades.

Posteriormente, como parte de lo diseñado por los organizadores, el equipo sostendrá dos choques de exhibición en Arizona, Estados Unidos, contra los Royals de Kansas City y los Reds de Cincinnati, los días 3 y 4 de marzo, respectivamente.

Cuba, subcampeón en la primera lid en 2006, aparece en el grupo A con sede en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan junto a los elencos de Panamá (6 de marzo), Colombia (8 de marzo), los locales de Puerto Rico (9 de marzo) y Canadá (11 de marzo), rivales en ese orden.

A continuación nómina de Cuba al VI Clásico Mundial:

Receptores: Andrys Pérez (Cocodrilos de Matanzas/CUB) y Omar Hernández (Omaha Storm Chasers/USA).

Jugadores de cuadro: Bárbaro Erisbel Arruebarruena (Elefantes de Cienfuegos/CUB), Yiddi Cappe (Pensacola Blue Wahoos/USA), Yoan Moncada (Angels de Los Ángeles/USA), Malcom Yaniel Núñez (Indianapolis Indians/USA), Alexei Ramírez (Vegueros de Pinar del Río/CUB), Alexander Vargas (Dayton Dragons/USA) y Yoel Yanqui (Indios del Bóer/NIC).

Jardineros: Alfredo Despeigne (Alazanes de Granma/CUB), Yoelquis Guibert (Algodoneros de Guasave/MEX), Ariel Martínez (Nippon Ham/JAP), Leonel Moas Jr. (Toros de Camagüey/CUB) y Roel Santos (Bravos de Margarita/VEN).

Lanzadores: Liván Moinelo(Softbank/JAP), Raidel Martínez (Yomiuri/JAP), Daviel Hurtado (St. Lucie Mets/USA), Denny Yunieski Larrondo (Hillsboro Hops/CUB), Yoan López (Águilas Cibaeñas(DOM), Randy Román Martínez (Chunichi/JAP), Darién Núñez (Leones del Escogido/DOM), Julio César Robaina (Algodoneros de Guasave/MEX), Osiel Rodríguez (Bravos de León/MEX), Yariel Humberto Rodríguez (Toronto Blue Jays/USA), Luis Miguel Romero Jr. (Leones de Caracas/VEN) y Pedro Manuel Santos (Gigantes de Carolina/PUR)