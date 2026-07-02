Graduaciones de artistas (+fotos)

En este fin de curso, se otorgarán los títulos, por vez primera bajo el mismo techo, a quienes culminaron el sexto y noveno grados y la carrera de Profesor Instructor de Arte en la escuela Ernesto Lecuona, así como a los espirituanos egresados del nivel medio de la Enseñanza Artística

Humberto Daniel Toledo González, único espirituano que defendió aquí su ejercicio de culminación de estudios en Actuación, será uno de los egresados del Centro Provincial de la Enseñanza Artística Olga Alonso, en Villa Clara, que recibirán su título en este territorio.

Después de experimentar tensiones múltiples durante los últimos meses del curso escolar 2025-2026, la Enseñanza Artística espirituana vive una de las etapas más importantes: la graduación de los años terminales.

Precisamente, concluye luego de la adopción de medidas como parte del proceso de descentralización en todo el país, que incluyó adecuaciones en programas de estudio, atención a distancia por las plataformas digitales a quienes residen fuera de la cabecera provincial, suspensión de pases de nivel y el desafío de asumir el ejercicio final en estos predios de los espirituanos egresados del Centro Provincial de la Enseñanza Artística Olga Alonso, en Villa Clara.

“Además de todas esas modificaciones, nuestra escuela, la única perteneciente a la Enseñanza Artística, asumió en este curso el reto de vivir el primer egreso de la carrera de Profesor Instructor de Arte —insiste Niurka Viciedo Barroso, subdirectora del plantel—. Son 16 estudiantes de tres manifestaciones: Música, Teatro y Danza. Fueron algo nuevo para nosotros las particularidades del ejercicio final”.

En el caso de los educandos que se despiden de la Lecuona tras vencer el noveno grado, también experimentaron cambios que exigieron de mucha preparación.

Se entregará, por vez primera, el título de Profesor Instructor de Arte a quienes se formaron en la escuela Ernesto Lecuona.

“Las propias condiciones del contexto, debido al que desde la segunda quincena del mes de febrero no tenemos en nuestras aulas de forma presencial a quienes residen fuera del municipio cabecera, se decidió, a nivel de país no realizar los ejercicios de pase de nivel y se asumió la modalidad de tránsito. Se les valoraron las notas de las asignaturas de Solfeo, Apreciación Musical e Instrumento. De seis estudiantes, cinco ingresarán el próximo curso en el nivel medio”.

Mientras, los de sexto grado, divididos en Música (22) y Danza (cinco), proseguirán en las aulas de la institución formadora.

“Se pusieron en prácticas muchas alternativas en este curso para cumplir con rigor cada momento del proceso docente educativo. Por ejemplo, concluimos la captación satisfactoriamente. Otorgamos, en el caso de la carrera de Profesor Instructor de Arte 10 plazas en Música e igual número en Artes Visuales, mientras que en Música nivel elemental fueron 25”.

Una de las novedades que vivirá Sancti Spíritus este 4 de julio, cuando las cortinas del Teatro Principal se descorran para vivir el gran momento esperado por alumnos, claustros y familias, es que 16 hijos de esta tierra, egresados del Centro Provincial de la Enseñanza Artística Olga Alonso, en Villa Clara, recibirán sus títulos junto a los formados en la Lecuona. Precisamente, el pasado 23 de abril, los estudiantes de los perfiles profesionales de Actuación, Artes Visuales y Música realizaron sus pruebas aquí.

Cinco estudiantes de noveno grado transitaron hacia el nivel medio.

“Ya el próximo curso nos impone muchos retos. Lo experimentado en este que culmina nos enseñó la importancia de implementar estrategias flexibles. Tendremos la primera graduación de la manifestación de Artes Visuales en la carrera de Profesor Instructor de Arte y contaremos con un claustro, en su mayoría, muy joven. Creemos que es una fortaleza, pero nos obligará a redoblar la preparación para que las clases y los procesos no pierdan calidad”, concluyó.

La Enseñanza Artística espirituana se ha ganado un importante espacio dentro de la programación del sistema institucional del sector cultural. La Escuela de Arte Ernesto Lecuona se erige como verdadero epicentro de su comunidad.