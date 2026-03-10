Hacia el oriente cubano leche en polvo donada por México (+fotos)

Las provincias de Mayabeque, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey y Las Tunas no recibirán el donativo porque se encuentran vinculadas al programa de distribución de leche fluida

La leche va destinada a los niños de dos a seis años de edad y embarazadas. (Foto: ACN)

Unas 66 toneladas de leche en polvo procedentes del donativo solidario de México partieron en tres camiones rastras hacia el oriente cubano para su distribución a niños y embarazadas que, según censo de oficoda, normalmente reciben ese producto.

El traslado hacia las provincias de Santiago de Cuba y Granma hoy, y para Guantánamo, Isla de la Juventud este martes, corresponde a la segunda donación recibida del gobierno mexicano, consistente en 270 toneladas, explicó a la prensa Daiana Matech Vilá, vicepresidenta primera del grupo empresarial de la industria agroalimenataria.

La experta informó que ya recibieron el cargamento Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Holguín, y el jueves debe concluir el traslado en todo el territorio nacional, luego de un esfuerzo del país, en el difícil contexto, para garantizar el combustible del transporte que lleva la preciada carga, y aclaró que, aunque la leche se encuentra depositada en esas localidades, de la distribución en las bodegas se encarga el Ministerio de Comercio Interior.

Iván Lolo Milanés, jefe del grupo lácteo de dicho grupo empresarial, comunicó que esta leche en polvo está envasada en sacos de 25 kilogramos, se distribuirá en las bodegas a granel sin costo alguno y va destinada a los niños de dos a seis años de edad y embarazadas, en esta oportunidad el producto no llegará a las personas mayores de 65 años.

El directivo afirmó que las provincias de Mayabeque, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey y Las Tunas no recibirán el donativo porque se encuentran vinculadas al programa de distribución de leche fluida, ya sea de la vinculación directa de productores de la agricultura o de las empresas lácteas.

Dayadna Fernández, directora adjunta de la empresa complejo lácteo de La Habana, especificó que este donativo nada tiene que ver con la distribución de un paquete de leche en polvo de un kilogramo del mes de febrero, adquirida por el Ministerio de la Industria Alimentaria a pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para satisfacer las demandas de la población infantil que la recibe según el censo.

La Habana, con 884 rutas de distribución, ofrecerá el producto para 12 mil 745 menores de entre uno y dos años, y para 89 552 niños de dos a seis años. Para Antonio La Rosa, director de la Unidad Empresarial de Base de logística del grupo empresarial agroalimentario, constituye una operación difícil, primero el traslado del donativo desde el puerto hasta los almacenes en la empresa del complejo lácteo de La Habana, y luego en los contenedores, sellados y custodiados hacia el destino final en cada provincia cubana.

El traslado del primer donativo que llegó con 277 toneladas, concluyó satisfactoriamente.