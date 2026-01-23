Hay que pasar de la retórica a los hechos

Aseguró este jueves el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, durante la continuación de las reuniones extraordinarias de los consejos provinciales de Gobierno, por Ciego de Ávila y Sancti Spíritus

Algunas actividades, como la pesca, pueden lograr más con una mayor integración de actores y una contratación más objetiva. (Foto: Pastor Batista Valdés)

Si el plan de la economía concebido por los espirituanos estuviera sustentado en el aprovechamiento incuestionable de todas las potencialidades del territorio, el Consejo de Gobierno –presidido por Manuel Marrero Cruz– quizá hubiera sido no solo más breve, sino también menos profundo en consideraciones y en perspectivas de seguir enfrentando adversidades y carencias.

A meditar en tales reservas condujo de inmediato la observación inicial del propio Marrero Cruz, acerca de si el crecimiento que se propone la provincia en varias actividades o indicadores es por encima del mencionado plan o solo en relación con el año 2025.

Ello permitió comprender que, efectivamente, no siempre crecer con respecto a la etapa precedente da la medida de lo que potencialmente se puede alcanzar.

Por ello, exhortó a seguir enriqueciendo un plan que continúa abierto, en aras de resultados superiores para la economía nacional y para la satisfacción de necesidades básicas en el universo familiar.

Como evidencia de tal factibilidad afloraron ejemplos como el de la pesca, que, si bien no se rinde ante lo hostil, puede lograr más con una mayor integración de actores y una contratación más objetiva.

A pesar de la sequía, el programa del arroz no depone armas, y a las 11 000 hectáreas que plantará el polo ubicado en La Sierpe, sumarán otras 6 200 mediante el empeño popular en los demás municipios.

Quedó claro, en fin, que aún no se aprovechan todas las posibilidades productivas para generar ingresos en divisas o exportar rubros que pueden ir desde el carbón vegetal, frutas, viandas, briquetas, plantas medicinales hasta la factibilidad de poner cebolla en el mercado internacional.

Igual enfoque distinguió las valoraciones en torno al uso de la tracción animal, los molinos de viento, biodigestores y otras alternativas de probada utilidad décadas atrás, oportunas en el contexto actual a favor del cambio de matriz energética y la producción de alimentos.

Casos como el de la empresa cárnica o del municipio de Fomento, indican que no es quimera proponerse más. Años atrás tenían que buscar producciones fuera, y hoy les aportan a otros territorios.

BRÚJULA PARA LA ACCIÓN

Marcado interés propició el análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, calificado por Marrero como brújula para la guía e hilo conductor del trabajo para continuar adelante.

Al respecto, coincidiría con el punto de vista expresado por Ana María Mari Machado, en torno al impacto de objetivos como el relacionado con la producción de alimentos y la necesidad de reforzar la atención a personas y familias vulnerables.

Avanzar en ese terreno no debe ser impedimento para un territorio que puede hacer mucho más para seguir incorporando municipios superavitarios (tiene tres, y la totalidad reduce déficit), empeño considerado estratégico por la máxima dirección del Partido y del propio Gobierno.

AHORA, AL MUNICIPIO CON TODO

Ahora vamos para los municipios –explicó Marrero Cruz en alusión a reuniones similares que deben aportar aún más por ser allí «donde están las potencialidades y donde se concentran las principales preocupaciones de la población».

Seguidamente llamó a aprovechar al máximo los balances anuales, desde la base hasta los ministerios, poner toda la capacidad e inteligencia en función de un año de transformaciones más profundas y sólidas, no temerles a los cambios, identificar las trabas objetivas y subjetivas que frenan tanto en el ámbito estatal como en el no estatal y «no tomar como excusa el bloqueo imperial en asuntos de nuestra responsabilidad».

Tras ponderar la estabilidad de la provincia en el programa materno infantil, afirmó que lo más seguro para llevar a los hogares es lo que el país sea capaz de producir en cada lugar, sin restar importancia a alternativas de inversión extranjera a instancias provincial y municipal.

Finalmente, evocó la enseñanza que en las circunstancias actuales deja la histórica determinación de Fidel cuando, en vísperas del desembarco del Granma, aseguró: «Si salgo llego, si llego entro y si entro triunfo».