Huracán Isaías llegó a categoría tres en golfo de México

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó hoy que el huracán Isaías continuó ganando intensidad sobre aguas del golfo de México y alcanzó la categoría tres en la escala Saffir-Simpson.
En la mañana de este viernes un avión de reconocimiento registró vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora con rachas superiores, mientras la presión central descendió hasta 959 hectoPascal.
Isaías se desplaza con rumbo norte nordeste a una velocidad de traslación de 24 kilómetros por hora, precisó el parte oficial.
La institución meteorológica reitera que este sistema no ofrece peligro para Cuba.
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