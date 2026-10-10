Huracán Simón alcanza categoría 4; Isaías toca tierra en Florida (+post)

La mañana de este sábado el centro del huracán Simon de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 195 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 355 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h), rachas

Foto: NOAA

La mañana de este sábado el centro del huracán Simon de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 195 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 355 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h), rachas de 290 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora.

Ayer por la noche incrementó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, y se espera que hoy continúe fortaleciéndose, por lo que se pronostican lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, particularmente en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la circulación de dicho sistema ocasionará lluvias extraordinarias, mayores a 250 milímetros (mm) en Colima; torrenciales en Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste); muy fuertes en Nayarit (sur) y Guerrero (suroeste).

Asimismo, vientos sostenidos de 90 a 110 kilómetros por hora con rachas de 120 a 130 kilómetros por hora en costas de Jalisco y Colima, de 60 a 80 kilómetros por hora con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en costas de Michoacán, disminuyendo durante el díaz

Debido a su cercanía, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita y El Roblito,Nayarit, incluyendo las Islas Marías, así como zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Indicó que las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a la población a mantenerse informada, resguardarse y, “en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados”.

Indicó que están activos los planes DN-III-E y Marina en fase preventiva; también están preparadas las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional de Agua y Petróleos Mexicanos.

El huracán Isaías toca tierra en Florida dejando más de 530.000 usuarios sin electricidad

Fotografía satelital tomada este viernes cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se muestra la localización del huracán Isaías en el Golfo de México. (Foto: EFE)

El huracán Isaías tocó tierra en la noche del viernes cerca de Destin, Florida, como una tormenta de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, tras cruzar el golfo de México e impactar la costa estadounidense, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Datos del radar Doppler del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron el impacto del sistema, que se ubica a unos 64,37 kilómetros al este de Pensacola y a 80,46 kilómetros al oeste-noroeste de Panama City, Florida, detalló el organismo. La tormenta se debilitó ligeramente en las horas previas a su llegada a tierra firme durante la noche, aunque mantiene condiciones de alto riesgo con vientos extremos y marejadas potencialmente mortales.

Los severos cortes de luz registrados en toda la zona han dejado sin servicio eléctrico a más de 530.000 clientes distribuidos entre Florida y Alabama. Los mayores impactos de la tormenta se extienden desde el sureste de Luisiana hasta Misisipi, Alabama y el extremo occidental de Florida.

Starting to see some structural damage in Crestview, FL. A gas station canopy has collapsed as the strongest winds of Hurricane Isaias move in. @NWSMobile https://t.co/1LkHaQn4hp — Nick Stewart (@NStewWX) October 10, 2026

Isaías perdió fuerza después de impactar la noche del viernes cerca de la localidad turística de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 de 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

En Florida, una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su casa, dijo en un video en Facebook el sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons. Además, otra persona murió en el condado de Jefferson, en Alabama, de acuerdo con un funcionario local citado por la prensa estadounidense.

La mañana del sábado cerca de 900 000 hogares y comercios estaban sin electricidad, de los cuales casi 440 000 solo en Florida y más de 310 000 en el vecino estado de Alabama, según el sitio especializado poweroutage.us.

El NHC prevé que Isaías se desplace hacia el norte y luego hacia el norte-noreste durante el fin de semana, y que se disipe gradualmente al cruzar los valles de Tennessee y de Ohio. Pero el ciclón todavía puede provocar fuertes lluvias en la costa del noroeste de Florida, el sur de Alabama y Georgia, indicó.

(Con informaciones de La Jornada, AFP y TeleSur)