¿Por qué Trinidad es Ciudad Artesanal y Creativa?

La exposición Desde la raíz es muestra de ese quehacer creativo, casi genético, en la tercera villa de Cuba

Pañuelos, tapetes y manteles muestran el talento y la creatividad de artesanas reconocidas y aficionadas. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Las labores del hilo y de la aguja en Trinidad son un patrimonio vivo, un don que cultivan con similar maestría artistas consagrados y aficionados; un saber tradicional que perdura y se acomoda a los nuevos tiempos.

Y este legado se respira en cada espacio de la ciudad; al interior de las viviendas como un bien familiar; en los portales y galerías; en las antiguas casonas convertidas en museos que resguardan reliquias del pasado y también confecciones elaboradas por sus propias trabajadoras, quienes custodian esta preciosa heredad.

La exposición Desde la raíz es muestra de ese quehacer creativo, casi genético, en la tercera villa de Cuba. Las piezas que se exhiben en una de las salas del Museo Municipal de Historia nacieron de las manos de las mujeres creadoras de esta institución cultural que se suma así a las propuestas de la Jornada Trinidad artesanal y creativa, legado y esencia, para celebrar dos reconocimientos internacionales a la maestría de las labores manuales en la ciudad.

Pañuelos, tapetes, manteles de exquisita factura, junto a bolsos y accesorios tejidos a crochet hacen de esta muestra un regalo para el espíritu; basta traspasar el amplio portón del otrora Palacio Cantero, a solo unos pasos de la Plaza Mayor, y disfrutar estas creaciones.

El Museo Municipal de Historia se suma a las actividades por la Jornada Trinidad artesanal y creativa, legado y esencia.

Estudiantes del preuniversitario Eduardo García estuvieron entre los invitados a la apertura de la exposición. Para Elizabeth Álvarez, técnica de animación del museo, contar con la presencia de los jóvenes constituye uno de los propósitos de este tipo de actividad al sensibilizarlos con el patrimonio tangible e intangible.

En cuanto a las piezas, tienen un valor extraordinario, pues son el resultado del trabajo de las mujeres creadoras; algunas son artesanas conocidas, pero otras son simples trabajadoras de la institución, quienes poseen la misma sensibilidad, el mismo prodigio para crear estas obras, casi desde el anonimato, aseguró.