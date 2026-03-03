Innovadores espirituanos multiplican vida de equipos vinculados a la zafra (+fotos)

Una de las inventivas de mayor impacto es la adaptación de mecanismos de la caja de corte base de las combinadas Case, de origen brasileño, pues su diseño sufría muchas roturas en medio de las cosechas

Los innovadores de Unidad Empresarial de Base Talleres y Desmonte de la Empresa Exportadora de Servicios de la Agroindustria Azucarera (AZUTECNIA), aportan múltiples soluciones a equipos de diversos tipos involucrados en el desarrollo de la zafra azucarera en el país. (Foto: Oscar Alfonso/ACN)

El quehacer de los innovadores de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Talleres y Desmonte, de la Empresa Exportadora de Servicios de Ingeniería y Asistencia Técnica (Azutecnia), de Sancti Spíritus, constituye hoy uno de los garantes de la vida útil de equipos y medios vinculados a la agroindustria azucarera de Cuba.

Alexander Pereira Domínguez, jefe técnico de producción de la entidad, puntualizó a la Agencia Cubana de Noticias que la distinción del equipo de aniristas se consolida en las soluciones a la maquinaria moderna, sobre todo con acciones que permiten el funcionamiento de tecnologías agrícolas, de corte y tiro de caña cuyas piezas y agregados originales son imposibles de importar dadas las fuertes limitaciones del país.

Una de las inventivas de mayor impacto, argumentó, es la adaptación de mecanismos de la caja de corte base de las combinadas Case, de origen brasileño, pues su diseño sufría muchas roturas en medio de las cosechas, con implicación en el tiempo perdido en los campos y la industria.

Después de un estudio minucioso del problema, los especialistas espirituanos idearon un proyecto basado en la experiencia práctica y con recursos locales que mejoró la estructura, al punto de que actualmente se reportan muy pocas roturas.

Hemos trabajado con esta innovación más de un centenar de cajas de corte, explicó Pereira Domínguez, con un ahorro de alrededor de 20 mil dólares por cada una.

Apuntó que los locales de Azutecnia del territorio son los únicos del país donde se ofrecen soluciones a cilindros y mangueras hidráulicos de alta presión, piezas motrices, hidromotores e hidrostáticas; en tanto, acotó que el aporte innovador está implícito, a su vez, en los equipos y máquinas herramientas de los propios locales.

William Rabelo Ordaz, mecánico de la brigada del taller de agregados, subrayó en este sentido la más reciente inventiva en la máquina de neo prensa de los casquillos de las mangueras hidráulicas que devolvió la vida útil a este medio.

Estamos hablando, dijo, de la sustitución del relé original del mecanismo electrónico del equipo por una solución criolla, de la autoría del ingeniero eléctrico Carlos Echevarría Roque, que nos permite con más seguridad continuar la producción de los mencionados componentes.

Jorge Benítez Martínez, uno de los técnicos del taller de agregados, significó que el sistema de producción está organizado de tal manera que los repuestos de equipos y maquinaria, modernos y antiguos, cuenten con repuestos de piezas y accesorios listos para ser sustituidos cuando sea necesario.

Tenemos un medio de transporte especializado encargado de llevar las soluciones al frente de trabajo, ya sea en los cañaverales u otros escenarios donde está laborando la maquinaria.

Fausto Dariel Pérez García, director de la UEB Talleres y Desmonte, explicó que además de estos quehaceres, en estos locales se reparan y devuelven a la vida útil implementos de todos los portes para el laboreo agrícola, vitales en los programas de recuperación cañera y producción de alimentos.

Entre gradas múltiples, arados ADI 13, surcadores y remolques, el colectivo de nuestros talleres alistó para su funcionamiento medio centenar de estos equipos, y en una etapa de tantas limitaciones se ha organizado el trabajo de manera que podamos aprovechar las horas de electricidad y los recursos materiales, con el apoyo de los aniristas.